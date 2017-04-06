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Прокуратура відсудила дві безхазяйні ділянки на Волині

Прокуратура відсудила дві безхазяйні ділянки на Волині
У власність Холонівській сільраді на Волині передали дві ділянки, які суд визнав безхазяйними.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Горохівський районний суд задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури про визнання майна безхазяйним.

Таким чином, у власність територіальної громади Холонівської сільської ради на виконання цього рішення суду передано дві земельні ділянки площею майже 1,7 га й вартістю понад 100 тисяч гривень, які розташовані в межах сільської ради.

Відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


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Теги: земля, прокуратура, Волинь
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