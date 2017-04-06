Прокуратура відсудила дві безхазяйні ділянки на Волині





Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.



Горохівський районний суд задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури про визнання майна безхазяйним.



Таким чином, у власність територіальної громади Холонівської сільської ради на виконання цього рішення суду передано дві земельні ділянки площею майже 1,7 га й вартістю понад 100 тисяч гривень, які розташовані в межах сільської ради.



Відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.





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