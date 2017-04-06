Прокуратура відсудила дві безхазяйні ділянки на Волині
Сьогодні, 22:03
У власність Холонівській сільраді на Волині передали дві ділянки, які суд визнав безхазяйними.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Горохівський районний суд задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури про визнання майна безхазяйним.
Таким чином, у власність територіальної громади Холонівської сільської ради на виконання цього рішення суду передано дві земельні ділянки площею майже 1,7 га й вартістю понад 100 тисяч гривень, які розташовані в межах сільської ради.
Відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Горохівський районний суд задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури про визнання майна безхазяйним.
Таким чином, у власність територіальної громади Холонівської сільської ради на виконання цього рішення суду передано дві земельні ділянки площею майже 1,7 га й вартістю понад 100 тисяч гривень, які розташовані в межах сільської ради.
Відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
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