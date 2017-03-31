«Укрпошта» закриє на Волині 30 відділень





Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, ПЕК, архітектури, будівництва та ЖКГ, - повідомляє



Директор Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта» Іван Шевчук пояснив причину таких рішень.



«Ми в Україні найкраще регіональне відділення. Для прикладу, торік заробили на 30 мільйонів гривень більше, ніж роком раніше, цього року вже заплатили податків 20 мільйонів. У селах ми хочемо комп’ютеризувати понад 50 відділень. Також введемо туди інтернет.



Щодо закриття відділень, то в нас працює 2 тисячі людей, яких треба годувати. Маємо 460 відділень, закрити хочемо 33. Це відділення, які в місяць приносять доходу 4-5 тисяч гривень зі збитком 10%. Йдеться про закриття відділень у селах, де проживає 500-700 людей. Їх дофінансовуємо з міста. Це заважає розвивати підприємство. Щодо пенсій, то їх доставлятимуть з інших відділень, якщо буде прийняте рішення про закриття цих», - розповів Іван Шевчук.



Таке рішення депутати облради назвали неприйнятним.



Учасники засідання рекомендували ПАТ «Укрпошті» не закривати відділення у селах і підтримали їхнє звернення у Верховну Раду України, аби ухвалити законопроект №6601 щодо надання поштовикам можливості створення банку для розвитку структури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПАТ «Укрпошта» хоче закрити на території Волинської області понад 30 своїх відділень.Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, ПЕК, архітектури, будівництва та ЖКГ, - повідомляє Вісник і К Директор Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта»пояснив причину таких рішень.«Ми в Україні найкраще регіональне відділення. Для прикладу, торік заробили на 30 мільйонів гривень більше, ніж роком раніше, цього року вже заплатили податків 20 мільйонів. У селах ми хочемо комп’ютеризувати понад 50 відділень. Також введемо туди інтернет.Щодо закриття відділень, то в нас працює 2 тисячі людей, яких треба годувати. Маємо 460 відділень, закрити хочемо 33. Це відділення, які в місяць приносять доходу 4-5 тисяч гривень зі збитком 10%. Йдеться про закриття відділень у селах, де проживає 500-700 людей. Їх дофінансовуємо з міста. Це заважає розвивати підприємство. Щодо пенсій, то їх доставлятимуть з інших відділень, якщо буде прийняте рішення про закриття цих», - розповів Іван Шевчук.Таке рішення депутати облради назвали неприйнятним.Учасники засідання рекомендували ПАТ «Укрпошті» не закривати відділення у селах і підтримали їхнє звернення у Верховну Раду України, аби ухвалити законопроект №6601 щодо надання поштовикам можливості створення банку для розвитку структури.

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