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«Укрпошта» закриє на Волині 30 відділень

«Укрпошта» закриє на Волині 30 відділень
ПАТ «Укрпошта» хоче закрити на території Волинської області понад 30 своїх відділень.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, ПЕК, архітектури, будівництва та ЖКГ, - повідомляє Вісник і К.

Директор Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта» Іван Шевчук пояснив причину таких рішень.

«Ми в Україні найкраще регіональне відділення. Для прикладу, торік заробили на 30 мільйонів гривень більше, ніж роком раніше, цього року вже заплатили податків 20 мільйонів. У селах ми хочемо комп’ютеризувати понад 50 відділень. Також введемо туди інтернет.

Щодо закриття відділень, то в нас працює 2 тисячі людей, яких треба годувати. Маємо 460 відділень, закрити хочемо 33. Це відділення, які в місяць приносять доходу 4-5 тисяч гривень зі збитком 10%. Йдеться про закриття відділень у селах, де проживає 500-700 людей. Їх дофінансовуємо з міста. Це заважає розвивати підприємство. Щодо пенсій, то їх доставлятимуть з інших відділень, якщо буде прийняте рішення про закриття цих», - розповів Іван Шевчук.

Таке рішення депутати облради назвали неприйнятним.

Учасники засідання рекомендували ПАТ «Укрпошті» не закривати відділення у селах і підтримали їхнє звернення у Верховну Раду України, аби ухвалити законопроект №6601 щодо надання поштовикам можливості створення банку для розвитку структури.

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Теги: Укрпошта, скорочення, Волинь
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