Луцька школа № 25 зсередини. ФОТО





Тому й не дивно, що тут особливу увагу звертають на національно-патріотичне виховання дітей, - повідомляє



Учні, які навчаються в цьому освітньому закладі, окрім відвідування уроків, грають на сопілках, танцюють, подорожують, співають пісні Кузьми Скрябіна в день його народження і загалом живуть активним учнівським життям.



Цей навчальний заклад був відкритий у 1991 році, коли активно розбудовувася 40 квартал.



Відразу після відкриття сюди гризти граніт науки подалося 1 200 учнів, а адміністрація школи тоді складалася із чотирьох людей. Щоб зробити нову школу цікавішою і привабливішою, в ній впровадили девіз: «Культура-Совість-Інтелект». Відповідно до цього, на кожній паралелі проводили відбір дітей за результатами тестування. Однак не за рівнем навчання, а за рівнем їхніх здібностей.



Педагоги багато уваги приділяли розвитку дитячої ерудиції та логічного мислення. В часи отримання нашою країною незалежності важливо було через культуру і морально-етичні бесіди вирощувати інтелектуальну та духовну еліту. Діти вчилися на уроках, а після них, завдяки групам подовженого дня, відвідували відповідні заняття, які стосувалися духовного та культурного розвитку. Однак в середині 90-х прийшли важкі часи, і було дуже сутужно з фінансуванням освітньої галузі.



Відтак 25 школа стала однією з перших у Луцьку, яка впровадила профілізацію освіти. Нині тут профільними є два напрямки: філологічний (українська мова та література) та математичний. Також бували роки, коли за наявності великої кількості учнів на паралелях відкривали природничий та технологічний профілі.



У школі є дві та півтори зміни (це учні 3-5 класів, які починають навчання з 12-ї години).



Відповідно до ЗНО 2018 року, ЗОШ № 25 увійшла в п'ятірку кращих шкіл Луцька за результатами оцінювання з предмету «українська мова та література». Зі слів директора школи Віктора Цейка, щороку школа має 10 % медалістів від загальної кількості випускників.



Особливістю школи є й те, що тут з 5-го класу запроваджене вивчення польської мови, яку тут викладають з 1998 року. Паралельно з цим вивчають й англійську мову. До того ж школа має договір зі школою міста Бартошице (Польща), в рамках якого щороку луцькі школярі їздять до них, а польські приїжджають в гості до 25 школи.



А ще при школі функціонують гуртки Товариства польської культури імені Костюшка, де польську та англійську мови приходять вивчати навіть дошкільнята. Директор каже, що є випускники школи, які, знаючи мову, легко вступають на навчання до польських вишів.



Ще одною родзинкою 25-ї школи є єврохаб, який існує вже 10 років. Ним завідує Ольга Струбицька. Цей хаб створили на базі школи для того, аби об'єднати креативну молодь навколо цікавої ідеї, виховати в нії небайдуже ставлення до України. Відтак тут велику увагу звертають на національно-патріотичне виховання молоді.



Віктор Цейко зауважив, що 25 школа є однією з найхолодніших в місті, адже тут навіть самі стіни є холодними, є значні втрати тепла. В школі мають надію, що, долучившись до програми НЕФКО, будівлю утеплять й замінять вікна на енергозберігаючі.



До того ж в планах школи встановлення ІТП (Індивідуальний тепловий пункт, - К.), що дасть можливість збільшити подачу тепла. А ще в планах обладнати два кабінети для вивчення англійської та польської мови та зробити реконструкцію актової зали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загальноосвітня школа № 25, яка розмістилася серед луцьких дев'ятиповерхівок на вулиці Федорова, є ровесницею незалежності України.Тому й не дивно, що тут особливу увагу звертають на національно-патріотичне виховання дітей, - повідомляє Конкурент Учні, які навчаються в цьому освітньому закладі, окрім відвідування уроків, грають на сопілках, танцюють, подорожують, співають пісні Кузьми Скрябіна в день його народження і загалом живуть активним учнівським життям.Цей навчальний заклад був відкритий у 1991 році, коли активно розбудовувася 40 квартал.Відразу після відкриття сюди гризти граніт науки подалося 1 200 учнів, а адміністрація школи тоді складалася із чотирьох людей. Щоб зробити нову школу цікавішою і привабливішою, в ній впровадили девіз: «Культура-Совість-Інтелект». Відповідно до цього, на кожній паралелі проводили відбір дітей за результатами тестування. Однак не за рівнем навчання, а за рівнем їхніх здібностей.Педагоги багато уваги приділяли розвитку дитячої ерудиції та логічного мислення. В часи отримання нашою країною незалежності важливо було через культуру і морально-етичні бесіди вирощувати інтелектуальну та духовну еліту. Діти вчилися на уроках, а після них, завдяки групам подовженого дня, відвідували відповідні заняття, які стосувалися духовного та культурного розвитку. Однак в середині 90-х прийшли важкі часи, і було дуже сутужно з фінансуванням освітньої галузі.Відтак 25 школа стала однією з перших у Луцьку, яка впровадила профілізацію освіти. Нині тут профільними є два напрямки: філологічний (українська мова та література) та математичний. Також бували роки, коли за наявності великої кількості учнів на паралелях відкривали природничий та технологічний профілі.У школі є дві та півтори зміни (це учні 3-5 класів, які починають навчання з 12-ї години).Відповідно до ЗНО 2018 року, ЗОШ № 25 увійшла в п'ятірку кращих шкіл Луцька за результатами оцінювання з предмету «українська мова та література». Зі слів директора школи, щороку школа має 10 % медалістів від загальної кількості випускників.Особливістю школи є й те, що тут з 5-го класу запроваджене вивчення польської мови, яку тут викладають з 1998 року. Паралельно з цим вивчають й англійську мову. До того ж школа має договір зі школою міста Бартошице (Польща), в рамках якого щороку луцькі школярі їздять до них, а польські приїжджають в гості до 25 школи.А ще при школі функціонують гуртки Товариства польської культури імені Костюшка, де польську та англійську мови приходять вивчати навіть дошкільнята. Директор каже, що є випускники школи, які, знаючи мову, легко вступають на навчання до польських вишів.Ще одною родзинкою 25-ї школи є єврохаб, який існує вже 10 років. Ним завідує. Цей хаб створили на базі школи для того, аби об'єднати креативну молодь навколо цікавої ідеї, виховати в нії небайдуже ставлення до України. Відтак тут велику увагу звертають на національно-патріотичне виховання молоді.Віктор Цейко зауважив, що 25 школа є однією з найхолодніших в місті, адже тут навіть самі стіни є холодними, є значні втрати тепла. В школі мають надію, що, долучившись до програми НЕФКО, будівлю утеплять й замінять вікна на енергозберігаючі.До того ж в планах школи встановлення ІТП (Індивідуальний тепловий пункт, - К.), що дасть можливість збільшити подачу тепла. А ще в планах обладнати два кабінети для вивчення англійської та польської мови та зробити реконструкцію актової зали.

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