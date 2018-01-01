Волинська прикордонниця згубила обладнання за майже 400 тисяч
Сьогодні, 00:53
Ратнівський районний суд розглянув справу щодо молодшого інспектора прикордонної служби «Піща».
Про це повідомляє Конкурент.
Жінка у жовтні 2017 року внаслідок недбальства втратила ввірене їй військове майно в умовах особливого періоду – тепловізор із зарядним пристроєм, шістьма акумуляторними батареями вартістю 383,9 тисячі гривень.
Підозру їй вручили у червні 2018 року. Між обвинуваченою та прокурором укладена угода про визнання винуватості.
Суд визнав жінку підозрювану винною, а покарання призначене у вигляді службового обмеження строком на два роки, з відрахуванням в дохід держави 10% із суми грошового забезпечення.
На користь Луцького прикордонного загону також прийняте рішення стягнути майнову шкоду у розмірі вартості тепловізора.
Вирок може бути оскаржений.
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Про це повідомляє Конкурент.
Жінка у жовтні 2017 року внаслідок недбальства втратила ввірене їй військове майно в умовах особливого періоду – тепловізор із зарядним пристроєм, шістьма акумуляторними батареями вартістю 383,9 тисячі гривень.
Підозру їй вручили у червні 2018 року. Між обвинуваченою та прокурором укладена угода про визнання винуватості.
Суд визнав жінку підозрювану винною, а покарання призначене у вигляді службового обмеження строком на два роки, з відрахуванням в дохід держави 10% із суми грошового забезпечення.
На користь Луцького прикордонного загону також прийняте рішення стягнути майнову шкоду у розмірі вартості тепловізора.
Вирок може бути оскаржений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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