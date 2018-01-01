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Волинська прикордонниця згубила обладнання за майже 400 тисяч

Волинська прикордонниця згубила обладнання за майже 400 тисяч
Ратнівський районний суд розглянув справу щодо молодшого інспектора прикордонної служби «Піща».

Про це повідомляє Конкурент.

Жінка у жовтні 2017 року внаслідок недбальства втратила ввірене їй військове майно в умовах особливого періоду – тепловізор із зарядним пристроєм, шістьма акумуляторними батареями вартістю 383,9 тисячі гривень.

Підозру їй вручили у червні 2018 року. Між обвинуваченою та прокурором укладена угода про визнання винуватості.

Суд визнав жінку підозрювану винною, а покарання призначене у вигляді службового обмеження строком на два роки, з відрахуванням в дохід держави 10% із суми грошового забезпечення.

На користь Луцького прикордонного загону також прийняте рішення стягнути майнову шкоду у розмірі вартості тепловізора.

Вирок може бути оскаржений.


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Теги: суд, Волинь
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