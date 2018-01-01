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«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО

«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
Луцька «Волинь» зіграла матч зі своїми ультрас: команда продемонструвала, що є професійною, розгромивши своїх суперників. Утім, після гри футболісти та ультраc подякували одне одному та зробили спільне фото.

Товариський матч відбувся на стадіоні «Підшипник» 6 вересня, повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Зважаючи на перерву у чемпіонаті України, луцька «Волинь» отримала час для того, аби відійти після двох підряд поразок від «Дніпра-1» та «Оболоні» та зіграти матч з тими, хто ніколи не залишає їх без підтримки, - власними ультрас.

На полі відразу було помітно перевагу «Волині», хлопці з ультрас намагалися вступити в боротьбу за м’яч, втім футболісти були безжальні до своїх вболівальників і ще у першому таймі наколотили низку голів.

Варто зазначити, що на другий тайм «Волинь» змінила склад, тож на поле вийшли свіжі футболісти, а в ультрас була проведена не така велика кількість замін.

Як не старалися активні вболівальники вибігти в атаку та забити бодай один гол, але зробити їм цього не вдалося, тож підсумковий рахунок вийшов зовсім не футбольний – 12:0 на користь «Волині». Втім, як кажуть, у таких матчах перемагає дружба, адже це ще один спосіб налагодити комунікацію між командою та вболівальниками.

Після матчу футболісти та ультра потиснули один одному руки, подякувавши за гру, та зробили спільне фото на пам’ять.

«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО

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Теги: футбол, Волинь
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