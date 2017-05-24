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На Волині створять мобільні групи психологічної допомоги атовцям

На Волині створять мобільні групи психологічної допомоги атовцям
На Волині планують створити спеціальні групи швидкого реагування для надання психологічної допомоги учасникам АТО.

Про це повідомляє прес-служба Волиньради.

Комісія облради з питань охорони здоров’я рекомендувала депутатам під час сесії підтримати проекти, розроблені департаментом соцзахисту ОДА. Зокрема мова йде про внесення змін до Регіональної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2019 роки.

Пропонується передбачити фінансування на проведення зустрічей атовців та їхніх родин. Також пропонується передбачити створення груп швидкого реагування для учасників АТО для надання психологічної допомоги.

Окрім того, комісія підтримала внесення змін до Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2015-2018 роки. Тут пропонується додати фінансування на пільговий проїзд учасників Майдану, які втратили здоров'я під час Революції гідності.

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Теги: атовці, Волинь
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