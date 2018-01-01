Волинян штрафують за хибні виклики швидкої

Через хибні виклики екстреної медичної допомоги на Волині вже покарали трьох осіб.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.«Нагадуємо, що хибний виклик екстреної медичної допомоги є порушенням статті 183 Кодексу України «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться у повідомленні.За даними медиків, на сьогодні вже троє людей оштрафовані за хибні виклики.«Пам’ятайте, що набираючи 103 і повідомляючи хибний виклик, ви не тільки порушуєте закон, але й можливо ризикуєте життям інших людей», - йдеться у повідомленні.