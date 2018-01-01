Волинян штрафують за хибні виклики швидкої
Сьогодні, 01:53
Через хибні виклики екстреної медичної допомоги на Волині вже покарали трьох осіб.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
«Нагадуємо, що хибний виклик екстреної медичної допомоги є порушенням статті 183 Кодексу України «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться у повідомленні.
За даними медиків, на сьогодні вже троє людей оштрафовані за хибні виклики.
«Пам’ятайте, що набираючи 103 і повідомляючи хибний виклик, ви не тільки порушуєте закон, але й можливо ризикуєте життям інших людей», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
«Нагадуємо, що хибний виклик екстреної медичної допомоги є порушенням статті 183 Кодексу України «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться у повідомленні.
За даними медиків, на сьогодні вже троє людей оштрафовані за хибні виклики.
«Пам’ятайте, що набираючи 103 і повідомляючи хибний виклик, ви не тільки порушуєте закон, але й можливо ризикуєте життям інших людей», - йдеться у повідомленні.
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