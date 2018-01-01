Моторошні цифри: історик назвав ціну червоного терору на Волині





Про це заявив кандидат історичних наук Микола Кучерепа, - йдеться у відео на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.



Серед найбільших звірств більшовиків на території області - розстріли в’язнів волинських тюрем.



Загалом, «червоний терор», за словами кандидата історичних наук Миколи Кучерепи, забрав понад 143 тисячі людських життів, ще стільки ж волинян зазнали репресій та депортації.



Детальніше – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від рук енкаведистів на Волині загинули приблизно 143 тисяч осіб. Ще 142 тисячі було репресовано.Про це заявив кандидат історичних наук, - йдеться у відео на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.Серед найбільших звірств більшовиків на території області - розстріли в’язнів волинських тюрем.Загалом, «червоний терор», за словами кандидата історичних наук Миколи Кучерепи, забрав понад 143 тисячі людських життів, ще стільки ж волинян зазнали репресій та депортації.Детальніше – у відео.

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