Моторошні цифри: історик назвав ціну червоного терору на Волині
Сьогодні, 05:02
Від рук енкаведистів на Волині загинули приблизно 143 тисяч осіб. Ще 142 тисячі було репресовано.
Про це заявив кандидат історичних наук Микола Кучерепа, - йдеться у відео на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Серед найбільших звірств більшовиків на території області - розстріли в’язнів волинських тюрем.
Загалом, «червоний терор», за словами кандидата історичних наук Миколи Кучерепи, забрав понад 143 тисячі людських життів, ще стільки ж волинян зазнали репресій та депортації.
Детальніше – у відео.
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Про це заявив кандидат історичних наук Микола Кучерепа, - йдеться у відео на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Серед найбільших звірств більшовиків на території області - розстріли в’язнів волинських тюрем.
Загалом, «червоний терор», за словами кандидата історичних наук Миколи Кучерепи, забрав понад 143 тисячі людських життів, ще стільки ж волинян зазнали репресій та депортації.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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