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Збірна України перемогла Чехію. ВІДЕО

Збірна України перемогла Чехію. ВІДЕО
Збірна України вирвала перемогу у матчі проти Чехії, першого туру Ліги Націй.

Про це повідомляє Чемпіон.

Вже на початку матчу Чехія вийшла вперед.

Наприкінці першої половини гри Україна змогла відігратися.

На останніх доданих хвилинах другого тайму, Віктор Циганков подавав м'яч у штрафний майданчик, воротар кулаком вибивав м'яч, але влучив у свого ж захисника, куля відскочила до Зінченка і той забив у порожні ворота.




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Теги: футбол
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