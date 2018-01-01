Помер американський актор Берт Рейнолдс

Берт Рейнолдс помер у четвер у віці 82 років. Наприкінці 1970-х років був однією з найбільш успішних і високооплачуваних зірок Голлівуду.



Про це передає



Зазначається, що актор помер в лікарні штату Флорида. Причиною смерті став серцевий напад.



У чоловіка були проблеми з серцем протягом багатьох років. У лютому 2010 року він переніс операцію.



Рейнолдс знімався в кінострічках «Смокі і бандит» (Smokey and the Bandit, 1977), «Ночі в стилі бугі» (Boogie Nights, 1997) і «Стриптиз» (Striptease, 1996).



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