У Мінфіні розкритикували нові ставки розмитнення «євроблях»
Сьогодні, 08:41
У Міністерстві фінансів України вважають, що нові ставки з законопроекту є дещо ним, на що розраховували власники «блях».
Про це пише UAZMI.
Сергій Верланов, заступник міністра фінансів, в інтерв’ю виданню Економічна правда поділився інформацією про ухвалений у першому читанні законопроект про зниження вартості розмитнення автомобілів з єврономерами.
Нові ставки з законопроекту є дещо не тим, на що все ж розраховували власники єврономерів, і громадськість дещо розчарована.
– У цілому Кабмін і Мінфін підтримали цей законопроект, але до нього є певні зауваження. Їх потрібно врахувати під час його ухвалення в другому читанні.
Верланов вважає, що ухвалення законопроекту в першому читанні «деякою мірою зняло напругу» і це гарний знак, який потягне за собою подальший розвиток діалогу і досягнення консенсусу між сторонами.
«По-перше, для нас принципово вирішити питання охорони навколишнього середовища, який стандарт ми беремо – Євро-3, Євро-4 або Євро-5. Євро-5 не підходить. Фактично – це семирічні автомобілі. Ми повинні відкотитися до певного стандарту, як мінімум, Євро-4. Але дискусія триває і про Євро-3, – продовжив заступник міністра фінансів.
По-друге, ставка. Ми повинні вийти на певний компромісний варіант з комітетом і вже сформованою ініціативною групою Євросила», – заявив Верланов.
Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.
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Про це пише UAZMI.
Сергій Верланов, заступник міністра фінансів, в інтерв’ю виданню Економічна правда поділився інформацією про ухвалений у першому читанні законопроект про зниження вартості розмитнення автомобілів з єврономерами.
Нові ставки з законопроекту є дещо не тим, на що все ж розраховували власники єврономерів, і громадськість дещо розчарована.
– У цілому Кабмін і Мінфін підтримали цей законопроект, але до нього є певні зауваження. Їх потрібно врахувати під час його ухвалення в другому читанні.
Верланов вважає, що ухвалення законопроекту в першому читанні «деякою мірою зняло напругу» і це гарний знак, який потягне за собою подальший розвиток діалогу і досягнення консенсусу між сторонами.
«По-перше, для нас принципово вирішити питання охорони навколишнього середовища, який стандарт ми беремо – Євро-3, Євро-4 або Євро-5. Євро-5 не підходить. Фактично – це семирічні автомобілі. Ми повинні відкотитися до певного стандарту, як мінімум, Євро-4. Але дискусія триває і про Євро-3, – продовжив заступник міністра фінансів.
По-друге, ставка. Ми повинні вийти на певний компромісний варіант з комітетом і вже сформованою ініціативною групою Євросила», – заявив Верланов.
Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.
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