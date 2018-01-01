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У Мінфіні розкритикували нові ставки розмитнення «євроблях»

У Мінфіні розкритикували нові ставки розмитнення «євроблях»
У Міністерстві фінансів України вважають, що нові ставки з законопроекту є дещо ним, на що розраховували власники «блях».

Про це пише UAZMI.

Сергій Верланов, заступник міністра фінансів, в інтерв’ю виданню Економічна правда поділився інформацією про ухвалений у першому читанні законопроект про зниження вартості розмитнення автомобілів з єврономерами.

Нові ставки з законопроекту є дещо не тим, на що все ж розраховували власники єврономерів, і громадськість дещо розчарована.

– У цілому Кабмін і Мінфін підтримали цей законопроект, але до нього є певні зауваження. Їх потрібно врахувати під час його ухвалення в другому читанні.

Верланов вважає, що ухвалення законопроекту в першому читанні «деякою мірою зняло напругу» і це гарний знак, який потягне за собою подальший розвиток діалогу і досягнення консенсусу між сторонами.

«По-перше, для нас принципово вирішити питання охорони навколишнього середовища, який стандарт ми беремо – Євро-3, Євро-4 або Євро-5. Євро-5 не підходить. Фактично – це семирічні автомобілі. Ми повинні відкотитися до певного стандарту, як мінімум, Євро-4. Але дискусія триває і про Євро-3, – продовжив заступник міністра фінансів.

По-друге, ставка. Ми повинні вийти на певний компромісний варіант з комітетом і вже сформованою ініціативною групою Євросила», – заявив Верланов.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

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Теги: євробляхи, розмитнення
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