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Курс валют у Луцьку на 7 вересня

Курс валют у Луцьку на 7 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.038, а продаж - 28.383.

Євро при купівлі становить - 32.403, при продажу - 33.107.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.425.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.100, продаж - 7.690.

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Теги: курс валют, Луцьк
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