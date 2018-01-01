«ПортCity» перевірятимуть пожежники





Про це повідомили у прес-службі ТРЦ.



«Шановні відвідувачі,



Інформуємо Вас, що у ТРЦ ПортCity з 05.08 по 12.08 включно, в рамках

міністра України проходить планова перевірка ДС НСУ.



В ході перевірки буде здійснено контроль усіх системи протипожежної безпеки комплексу: автоматичних систем протипожежного захисту, зовнішнього протипожежного водопостачання, внутрішнього протипожежного водопостачання; контроль обладнання первинних засобів пожежогасіння, контроль евакуаційних виходів, проведені планові навчальні спрацювання усіх систем.



Безпека наших відвідувачів та працівників понад усе, тому аналогічні планові перевірки відбуваються щороку, двічі.



Просимо зберігати спокій та реагувати, при необхідності, на всі оголошення співробітників нашого ТРЦ», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» відбуватиметься перевірка протипожежних систем захисту.Про це повідомили у прес-службі ТРЦ.«Шановні відвідувачі,Інформуємо Вас, що у ТРЦ ПортCity з 05.08 по 12.08 включно, в рамках розпорядження прем’єрміністра України проходить планова перевірка ДС НСУ.В ході перевірки буде здійснено контроль усіх системи протипожежної безпеки комплексу: автоматичних систем протипожежного захисту, зовнішнього протипожежного водопостачання, внутрішнього протипожежного водопостачання; контроль обладнання первинних засобів пожежогасіння, контроль евакуаційних виходів, проведені планові навчальні спрацювання усіх систем.Безпека наших відвідувачів та працівників понад усе, тому аналогічні планові перевірки відбуваються щороку, двічі.Просимо зберігати спокій та реагувати, при необхідності, на всі оголошення співробітників нашого ТРЦ», – йдеться у повідомленні.

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