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На місці Старого ринку в середині 70-х була парковка. РЕТРОФОТО

На місці Старого ринку в середині 70-х була парковка. РЕТРОФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав архівну світлину Центрального ринку.

Фото митець опублікував на своїй сторінці у Fecebook.

"До дня Луцька. Старий ринок у середині 70-х. Приблизно у такому просторі ми жили. Стоянка була там де треба і жодних спекулянтів, які тепер називаються "бізнесмени", ще видно", - зауважив Віктор Чухрай.

Голова Ввлинського осередку Національної спілки художників України Валентин Марчук зауважив, що на місці Старого ринку замість "шанхаю" була автопарковка.
На місці Старого ринку в середині 70-х була парковка. РЕТРОФОТО

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Теги: Центральний ринок, ретрофото
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Коментарі 1
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базар там тільки праворуч трохи. Не таку площу займав, но був. То шо то за комедія. Я малим знайшов купу грошей, власника не знайшли,батьки перепитали багато кого,охочих було багато, але описати гаманець нихто не зміг)))
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