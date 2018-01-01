На місці Старого ринку в середині 70-х була парковка. РЕТРОФОТО

Віктор Чухрай показав архівну світлину Центрального ринку.



Фото митець опублікував на своїй сторінці у Fecebook.



"До дня Луцька. Старий ринок у середині 70-х. Приблизно у такому просторі ми жили. Стоянка була там де треба і жодних спекулянтів, які тепер називаються "бізнесмени", ще видно", - зауважив Віктор Чухрай.



Голова Ввлинського осередку Національної спілки художників України Валентин Марчук зауважив, що на місці Старого ринку замість "шанхаю" була автопарковка.



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