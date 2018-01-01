На місці Старого ринку в середині 70-х була парковка. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:53
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав архівну світлину Центрального ринку.
Фото митець опублікував на своїй сторінці у Fecebook.
"До дня Луцька. Старий ринок у середині 70-х. Приблизно у такому просторі ми жили. Стоянка була там де треба і жодних спекулянтів, які тепер називаються "бізнесмени", ще видно", - зауважив Віктор Чухрай.
Голова Ввлинського осередку Національної спілки художників України Валентин Марчук зауважив, що на місці Старого ринку замість "шанхаю" була автопарковка.
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Фото митець опублікував на своїй сторінці у Fecebook.
"До дня Луцька. Старий ринок у середині 70-х. Приблизно у такому просторі ми жили. Стоянка була там де треба і жодних спекулянтів, які тепер називаються "бізнесмени", ще видно", - зауважив Віктор Чухрай.
Голова Ввлинського осередку Національної спілки художників України Валентин Марчук зауважив, що на місці Старого ринку замість "шанхаю" була автопарковка.
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Коментарі 1
базар там тільки праворуч трохи. Не таку площу займав, но був. То шо то за комедія. Я малим знайшов купу грошей, власника не знайшли,батьки перепитали багато кого,охочих було багато, але описати гаманець нихто не зміг)))
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