Одружися на чорті або станеш деревом: міфи по-волинськи





Про це пише



Привиди Луцького замку



Князь Любарт будував Луцький замок для своєї дружини, Буші. Але княгиня захворіла і вже не побачила, яким красивим вийшов подарунок. Любарт сумував за померлу дружину, постійно носив на могилу квіти і до кінця життя зберіг траур по ній. Душу княгині оточили пошаною і любов'ю, тому вона спочиває і не турбує відвідувачів Луцького замку.



Але не все так спокійно: по замку бродить привид іншої дівчини, яка загинула за дивних обставин. 19-річна Магдалина померла в катакомбах під містом і з невідомих причин її склеп знаходиться в замку Любарта. Нереалізованість життя померлої не дозволяє їй заспокоїтися, а тому Магдалина гуляє по замку навіть вдень.



Весілля з чортом



Легенда розповідає, що до самотньої дівчини, батьки якої не вірили в містику, почав свататися дивний хлопець. Батьки вже давно хотіли видати дочку заміж, тому не особливо придивлялися до кавалера.



Справа дійшла до весілля, молоді йдуть до церкви. Тут піднімається сильний вітер, майже ураган, наречена не утримується на ногах і падає. І вперше вона зауважує ноги нареченого: вони з копитами і дуже волохаті. А тут ще й капелюх зірвало з голови, а там у коханого ріжки. Чорт почав закручувати навколо себе вихор, але батько молодої не розгубився і кинув туди ніж. Злякався або вирішив даремно не напружуватися – але після цього все відразу зникло.



Так що, дівчата, будьте обережні і перевіряйте ноги свого обранця ще при знайомстві.



Легенда озера Світязь



Кажуть, що до Світязя на місці озера було величезне пасовище. На ньому діти пасли худобу і одного разу побачили, як до них йде дідусь. На нього гавкали все собаки, а діти, замість того, щоб їх заспокоїти, почали сміятися з старого. Ті, хто був старшим, все ж відігнали псів від діда. А той виявився сильним чаклуном.



Він покликав наймаленших пастухів, підійшов до каменя, підняв його, і раптом луг почав заповнюватися водою. Діти не встигли піти і через хвилину потонули. Старших чаклун покликав за собою і наказав не обертатися назад. Ну, як то кажуть, хочеш, щоб діти щось зробили, заборони їм це. Хлопець і дівчина відразу ж подивилися, що там залишилося позаду, і за це розлючений чаклун перетворив їх в липу і клен.



Мораль: не зв'язуйся з чаклунами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про три цікавих міфи, які мають волинську історію.Про це пише ТЕТ Князьбудував Луцький замок для своєї дружини,. Але княгиня захворіла і вже не побачила, яким красивим вийшов подарунок. Любарт сумував за померлу дружину, постійно носив на могилу квіти і до кінця життя зберіг траур по ній. Душу княгині оточили пошаною і любов'ю, тому вона спочиває і не турбує відвідувачів Луцького замку.Але не все так спокійно: по замку бродить привид іншої дівчини, яка загинула за дивних обставин. 19-річнапомерла в катакомбах під містом і з невідомих причин її склеп знаходиться в замку Любарта. Нереалізованість життя померлої не дозволяє їй заспокоїтися, а тому Магдалина гуляє по замку навіть вдень.Легенда розповідає, що до самотньої дівчини, батьки якої не вірили в містику, почав свататися дивний хлопець. Батьки вже давно хотіли видати дочку заміж, тому не особливо придивлялися до кавалера.Справа дійшла до весілля, молоді йдуть до церкви. Тут піднімається сильний вітер, майже ураган, наречена не утримується на ногах і падає. І вперше вона зауважує ноги нареченого: вони з копитами і дуже волохаті. А тут ще й капелюх зірвало з голови, а там у коханого ріжки. Чорт почав закручувати навколо себе вихор, але батько молодої не розгубився і кинув туди ніж. Злякався або вирішив даремно не напружуватися – але після цього все відразу зникло.Так що, дівчата, будьте обережні і перевіряйте ноги свого обранця ще при знайомстві.Кажуть, що до Світязя на місці озера було величезне пасовище. На ньому діти пасли худобу і одного разу побачили, як до них йде дідусь. На нього гавкали все собаки, а діти, замість того, щоб їх заспокоїти, почали сміятися з старого. Ті, хто був старшим, все ж відігнали псів від діда. А той виявився сильним чаклуном.Він покликав наймаленших пастухів, підійшов до каменя, підняв його, і раптом луг почав заповнюватися водою. Діти не встигли піти і через хвилину потонули. Старших чаклун покликав за собою і наказав не обертатися назад. Ну, як то кажуть, хочеш, щоб діти щось зробили, заборони їм це. Хлопець і дівчина відразу ж подивилися, що там залишилося позаду, і за це розлючений чаклун перетворив їх в липу і клен.Мораль: не зв'язуйся з чаклунами.

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