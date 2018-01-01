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Попрощалися із волинським бійцем, який помер на Сході. ФОТО

Попрощалися із волинським бійцем, який помер на Сході. ФОТО
У селі Старосілля поховали бійця 14 ОМБр Сергія Зубрицького (Нагорного), який помер на Сході.

Про це повідомили на сайті Колківське благочиння.

Жахливу звістку повідомили 5 вересня.

6 вересня в селі Старосілля провели в останню путь Сергія Антоновича Нагорного – воїна України, який служив в зоні Операції Об’єднаних Сил. Священики Колківської округи на чолі з настоятелем Старосільського Свято-Успенського храму благочинним протоієреєм Петром Бугайчуком здійснили відспівування новоспочилого воїна Сергія в його рідному храмі.

Помер Сергій Нагорний на передовій. Після двох поранень та контузії не витримало серце і боєць відійшов у вічність на бойовому посту.

Звістка про смерть солдата сколихнула не лише його село. Жителі Колок, Рознич прийшли помолитися біля труни спочилого, підтримати рідних та близьких. А коли похоронна процесія наблизилась до храму, люди, що зустрічали жалобну ходу, стали на коліна, віддаючи честь і шану подвигу бійця. Велика кількість людей не помістилась в церкві, багато молились на церковному подвір’ї.

Голова Колківскої ОТГ О. Палінкевич, староста села В. Регещук, вчителі, медики, військові – практично все село прийшло попрощатись з воїном Сергієм.

«Він служив з одною метою – щоб над нами завжди було мирне небо»- сказав в проповіді о. Петро. – «Подвиг солдата-захисника є прикладом жертовної любові, про яку Христос говорить в Євангелії».


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Теги: поховання, боєць, Волинь, Донбас, Схід
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