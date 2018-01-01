Попрощалися із волинським бійцем, який помер на Сході. ФОТО
Сьогодні, 10:19
У селі Старосілля поховали бійця 14 ОМБр Сергія Зубрицького (Нагорного), який помер на Сході.
Про це повідомили на сайті Колківське благочиння.
Жахливу звістку повідомили 5 вересня.
6 вересня в селі Старосілля провели в останню путь Сергія Антоновича Нагорного – воїна України, який служив в зоні Операції Об’єднаних Сил. Священики Колківської округи на чолі з настоятелем Старосільського Свято-Успенського храму благочинним протоієреєм Петром Бугайчуком здійснили відспівування новоспочилого воїна Сергія в його рідному храмі.
Помер Сергій Нагорний на передовій. Після двох поранень та контузії не витримало серце і боєць відійшов у вічність на бойовому посту.
Звістка про смерть солдата сколихнула не лише його село. Жителі Колок, Рознич прийшли помолитися біля труни спочилого, підтримати рідних та близьких. А коли похоронна процесія наблизилась до храму, люди, що зустрічали жалобну ходу, стали на коліна, віддаючи честь і шану подвигу бійця. Велика кількість людей не помістилась в церкві, багато молились на церковному подвір’ї.
Голова Колківскої ОТГ О. Палінкевич, староста села В. Регещук, вчителі, медики, військові – практично все село прийшло попрощатись з воїном Сергієм.
«Він служив з одною метою – щоб над нами завжди було мирне небо»- сказав в проповіді о. Петро. – «Подвиг солдата-захисника є прикладом жертовної любові, про яку Христос говорить в Євангелії».
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Про це повідомили на сайті Колківське благочиння.
Жахливу звістку повідомили 5 вересня.
6 вересня в селі Старосілля провели в останню путь Сергія Антоновича Нагорного – воїна України, який служив в зоні Операції Об’єднаних Сил. Священики Колківської округи на чолі з настоятелем Старосільського Свято-Успенського храму благочинним протоієреєм Петром Бугайчуком здійснили відспівування новоспочилого воїна Сергія в його рідному храмі.
Помер Сергій Нагорний на передовій. Після двох поранень та контузії не витримало серце і боєць відійшов у вічність на бойовому посту.
Звістка про смерть солдата сколихнула не лише його село. Жителі Колок, Рознич прийшли помолитися біля труни спочилого, підтримати рідних та близьких. А коли похоронна процесія наблизилась до храму, люди, що зустрічали жалобну ходу, стали на коліна, віддаючи честь і шану подвигу бійця. Велика кількість людей не помістилась в церкві, багато молились на церковному подвір’ї.
Голова Колківскої ОТГ О. Палінкевич, староста села В. Регещук, вчителі, медики, військові – практично все село прийшло попрощатись з воїном Сергієм.
«Він служив з одною метою – щоб над нами завжди було мирне небо»- сказав в проповіді о. Петро. – «Подвиг солдата-захисника є прикладом жертовної любові, про яку Христос говорить в Євангелії».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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