КП «Луцькводоканал» відкриє сервісний центр для обслуговування клієнтів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник Луцького міського головиВін зазначив, що 6 вересня до Луцька завітали делегації з підприємств-водоканалів із багатьох областей України, аби перейняти досвід луцьких колег.«У найближчих перспективах «Луцькводоканал» відкриє сучасний сервісний центр для обслуговування клієнтів, куди лучани зможуть завітати і легко отримати роз’яснення, подати показники тощо», – йдеться у дописі.Центр буде розташований в одному зі спальних мікрорайонів Луцька, куди буде зручно дістатися усім мешканцям міста.«У планах ще чимало ідей, які підприємство реалізує, аби працювати відкрито і налагодити пряму і оперативну співпрацю із клієнтами.Клієнти зможуть використовувати і дистанційну форму обслуговування з допомогою існуючого кол-центру. А в новому сервіс-центрі буде запроваджена послуга «все одразу», яка забезпечить можливість документального оформлення під ключ додаткових платних послуг та робіт за типовими договорами-підряду, СМС-інформування клієнтів, обмін документами через електрону пошту споживача, можливість безготівкової сплати за будь-які послуги через платіжні термінали.Семінар, організований у Луцьку для представників водоканалів різних областей – чудова можливість для обміну досвідом і формування нових підходів у роботі», – пише Григорій Недопад.