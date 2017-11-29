«Луцькводоканал» відкриє сервісний центр
Сьогодні, 10:28
КП «Луцькводоканал» відкриє сервісний центр для обслуговування клієнтів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Він зазначив, що 6 вересня до Луцька завітали делегації з підприємств-водоканалів із багатьох областей України, аби перейняти досвід луцьких колег.
«У найближчих перспективах «Луцькводоканал» відкриє сучасний сервісний центр для обслуговування клієнтів, куди лучани зможуть завітати і легко отримати роз’яснення, подати показники тощо», – йдеться у дописі.
Центр буде розташований в одному зі спальних мікрорайонів Луцька, куди буде зручно дістатися усім мешканцям міста.
«У планах ще чимало ідей, які підприємство реалізує, аби працювати відкрито і налагодити пряму і оперативну співпрацю із клієнтами.
Клієнти зможуть використовувати і дистанційну форму обслуговування з допомогою існуючого кол-центру. А в новому сервіс-центрі буде запроваджена послуга «все одразу», яка забезпечить можливість документального оформлення під ключ додаткових платних послуг та робіт за типовими договорами-підряду, СМС-інформування клієнтів, обмін документами через електрону пошту споживача, можливість безготівкової сплати за будь-які послуги через платіжні термінали.
Семінар, організований у Луцьку для представників водоканалів різних областей – чудова можливість для обміну досвідом і формування нових підходів у роботі», – пише Григорій Недопад.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Він зазначив, що 6 вересня до Луцька завітали делегації з підприємств-водоканалів із багатьох областей України, аби перейняти досвід луцьких колег.
«У найближчих перспективах «Луцькводоканал» відкриє сучасний сервісний центр для обслуговування клієнтів, куди лучани зможуть завітати і легко отримати роз’яснення, подати показники тощо», – йдеться у дописі.
Центр буде розташований в одному зі спальних мікрорайонів Луцька, куди буде зручно дістатися усім мешканцям міста.
«У планах ще чимало ідей, які підприємство реалізує, аби працювати відкрито і налагодити пряму і оперативну співпрацю із клієнтами.
Клієнти зможуть використовувати і дистанційну форму обслуговування з допомогою існуючого кол-центру. А в новому сервіс-центрі буде запроваджена послуга «все одразу», яка забезпечить можливість документального оформлення під ключ додаткових платних послуг та робіт за типовими договорами-підряду, СМС-інформування клієнтів, обмін документами через електрону пошту споживача, можливість безготівкової сплати за будь-які послуги через платіжні термінали.
Семінар, організований у Луцьку для представників водоканалів різних областей – чудова можливість для обміну досвідом і формування нових підходів у роботі», – пише Григорій Недопад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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