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Про жахливу аварію на Волині написали у відомому англійському виданні

Про жахливу аварію на Волині написали у відомому англійському виданні
Аварія, у якій водій буса чудом вижив після зіткнення з вантажівкою, потрапила до стрічки новин всесвітньо відомого видання Daily Mail.

Новину можна переглянути за посиланням, передає Волинська правда.

Нагадаємо, моторошна аварія трапилася 28 серпня. За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.

На щастя, загиблих немає.
Про жахливу аварію на Волині написали у відомому англійському виданні

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Daily Mail
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