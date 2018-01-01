Про жахливу аварію на Волині написали у відомому англійському виданні
Сьогодні, 10:42
Аварія, у якій водій буса чудом вижив після зіткнення з вантажівкою, потрапила до стрічки новин всесвітньо відомого видання Daily Mail.
Новину можна переглянути за посиланням, передає Волинська правда.
Нагадаємо, моторошна аварія трапилася 28 серпня. За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.
На щастя, загиблих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Новину можна переглянути за посиланням, передає Волинська правда.
Нагадаємо, моторошна аварія трапилася 28 серпня. За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.
На щастя, загиблих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Ryanair запустить 7 нових рейсів з Польщі в Україну
Сьогодні, 10:43
Про жахливу аварію на Волині написали у відомому англійському виданні
Сьогодні, 10:42
«Луцькводоканал» відкриє сервісний центр
Сьогодні, 10:28
Попрощалися із волинським бійцем, який помер на Сході. ФОТО
Сьогодні, 10:19