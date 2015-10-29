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На волинському кордоні митники затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО

На волинському кордоні митники затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО
На пункті пропуску «Піща» митники вилучили автомобіль, у якому перевозили контрабандні цигарки.

Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

6 вересня в автомобільному пункті пропуску «Піща» прикордонники виявили автомобіль з цигарками.

Водій Volkswagen, який слідував на в’їзд в Україну, обрав смугу руху «зелений коридор», однак за наявною інформацією, був виведений прикордонниками на смугу руху «червоний коридор» для здійснення спільного з митниками огляду.

Як виявилось, наш співвітчизник використав конструктивні особливості своєї автівки та намагався приховано перемістити майже 500 пачок цигарок марки «Алюр» без акцизу під обшивкою правої задньої двері та під задніми ковриками салона автомобіля.
Сигарети та транспортний засіб вилучили співробітники митниці ДФС на суму майже 170 тисяч гривень.

На волинському кордоні митники затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО
На волинському кордоні митники затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО

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Теги: кордон, митниця, цигарки, Волинь, Піща
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