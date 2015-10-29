На волинському кордоні митники затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО
Сьогодні, 10:53
На пункті пропуску «Піща» митники вилучили автомобіль, у якому перевозили контрабандні цигарки.
Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
6 вересня в автомобільному пункті пропуску «Піща» прикордонники виявили автомобіль з цигарками.
Водій Volkswagen, який слідував на в’їзд в Україну, обрав смугу руху «зелений коридор», однак за наявною інформацією, був виведений прикордонниками на смугу руху «червоний коридор» для здійснення спільного з митниками огляду.
Як виявилось, наш співвітчизник використав конструктивні особливості своєї автівки та намагався приховано перемістити майже 500 пачок цигарок марки «Алюр» без акцизу під обшивкою правої задньої двері та під задніми ковриками салона автомобіля.
Сигарети та транспортний засіб вилучили співробітники митниці ДФС на суму майже 170 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
6 вересня в автомобільному пункті пропуску «Піща» прикордонники виявили автомобіль з цигарками.
Водій Volkswagen, який слідував на в’їзд в Україну, обрав смугу руху «зелений коридор», однак за наявною інформацією, був виведений прикордонниками на смугу руху «червоний коридор» для здійснення спільного з митниками огляду.
Як виявилось, наш співвітчизник використав конструктивні особливості своєї автівки та намагався приховано перемістити майже 500 пачок цигарок марки «Алюр» без акцизу під обшивкою правої задньої двері та під задніми ковриками салона автомобіля.
Сигарети та транспортний засіб вилучили співробітники митниці ДФС на суму майже 170 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 7-9 вересня
Сьогодні, 11:00
На волинському кордоні митники затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО
Сьогодні, 10:53
Ryanair запустить 7 нових рейсів з Польщі в Україну
Сьогодні, 10:43
«Луцькводоканал» відкриє сервісний центр
Сьогодні, 10:28