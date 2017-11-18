У Луцьку збили 11-річного школяра
Сьогодні, 11:08
У Луцьку на вулиці Ківерцівській автомобіль Toyota Camry збив 11-річного школяра.
Інцидент трапився 6 вересня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Школяр отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За кермом Toyota Camry перебував 68-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 11-річного місцевого жителя, який перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення неврології дитячої лікарні.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився 6 вересня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Школяр отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За кермом Toyota Camry перебував 68-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 11-річного місцевого жителя, який перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення неврології дитячої лікарні.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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