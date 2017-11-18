У Луцьку збили 11-річного школяра





Інцидент трапився 6 вересня, – повідомили у



Школяр отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



За кермом Toyota Camry перебував 68-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 11-річного місцевого жителя, який перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення неврології дитячої лікарні.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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