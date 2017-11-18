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У Луцьку збили 11-річного школяра

У Луцьку збили 11-річного школяра
У Луцьку на вулиці Ківерцівській автомобіль Toyota Camry збив 11-річного школяра.

Інцидент трапився 6 вересня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Школяр отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За кермом Toyota Camry перебував 68-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 11-річного місцевого жителя, який перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення неврології дитячої лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, школяр, дитина
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Коментарі 3
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хай батьки заплатять за машину
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напишыть погнув машину а не машина збила
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От чого ви завжди пишете допустив наїзд, а не вискочив під автомобіль??
От коли мажори збивають як за те виписують...
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