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Повідомили про стан хлопчика, якого збив легковик у Луцьку

Повідомили про стан хлопчика, якого збив легковик у Луцьку
Розповіли про стан 11-річного школяра, якого на вулиці Ківерцівській у Луцьку збив автомобіль «Toyota Camry».

Нагадаємо, інцидент трапився 6 вересня. Хлопець перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost лікар-невролог Волинської обласної дитячої лікарні Роман Цеслів, у дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку.

Хлопцю надали необхідну медичну допомогу.

"При обстеженні ми не виявили перелом кісок черепа чи внутрішньочерепних гематом. Зараз його стан задовільний, він усміхнений поїхав додому.", - зауважив лікар.

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Теги: аварія, Луцьк, Ківерцівська
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