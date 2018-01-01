Повідомили про стан хлопчика, якого збив легковик у Луцьку





Нагадаємо,



Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost лікар-невролог Волинської обласної дитячої лікарні Роман Цеслів, у дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку.



Хлопцю надали необхідну медичну допомогу.



"При обстеженні ми не виявили перелом кісок черепа чи внутрішньочерепних гематом. Зараз його стан задовільний, він усміхнений поїхав додому.", - зауважив лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про стан 11-річного школяра, якого на вулиці Ківерцівській у Луцьку збив автомобіль «Toyota Camry».Нагадаємо, інцидент трапився 6 вересня . Хлопець перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом.Як розповів у коментарілікар-невролог Волинської обласної дитячої лікарні, у дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку.Хлопцю надали необхідну медичну допомогу."При обстеженні ми не виявили перелом кісок черепа чи внутрішньочерепних гематом. Зараз його стан задовільний, він усміхнений поїхав додому.", - зауважив лікар.

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