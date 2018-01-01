Повідомили про стан хлопчика, якого збив легковик у Луцьку
Сьогодні, 11:51
Розповіли про стан 11-річного школяра, якого на вулиці Ківерцівській у Луцьку збив автомобіль «Toyota Camry».
Нагадаємо, інцидент трапився 6 вересня. Хлопець перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost лікар-невролог Волинської обласної дитячої лікарні Роман Цеслів, у дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку.
Хлопцю надали необхідну медичну допомогу.
"При обстеженні ми не виявили перелом кісок черепа чи внутрішньочерепних гематом. Зараз його стан задовільний, він усміхнений поїхав додому.", - зауважив лікар.
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Нагадаємо, інцидент трапився 6 вересня. Хлопець перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost лікар-невролог Волинської обласної дитячої лікарні Роман Цеслів, у дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку.
Хлопцю надали необхідну медичну допомогу.
"При обстеженні ми не виявили перелом кісок черепа чи внутрішньочерепних гематом. Зараз його стан задовільний, він усміхнений поїхав додому.", - зауважив лікар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а машина.хто зробить!
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