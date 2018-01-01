На Волині поліцейські виявили майже 50 набоїв різного калібру. ФОТО

Поліцейські виявили у волинян сховки з набоями. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.6 вересня у Старовижівському районі співробітники поліції виявили у 45-річного жителя села Дубечне схованку з набоями. У підсобному приміщенні чоловік незаконно зберігав 30 набоїв калібру 7,62 мм та 5,45 мм.Цього ж дня у Нововолинську поліцейські вилучили в 39-річного місцевого жителя 18 набоїв калібру 5,45 мм. та 7,62 мм.Виявлені боєприпаси поліція вилучила та направила на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За фактами незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.