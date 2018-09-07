Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО

Костянтин Петрочук потрапив у ДТП.



Подія трапилась 7 вересня, близько 11:00 по вулиці Кривий Вал, – пише



Очевидно, заступник мера, повернувши з вулиці Богдана Хмельницького на вулицю Кривий Вал (на вулиці Кривий Вал – односторонній рух, – ред.), тим самим порушуючи ПДР.



В результаті він зіткнувся з автомобілем Renault.



На місце події прибула патрульна поліція.



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