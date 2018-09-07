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Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО

Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО
Заступник міського голови Луцька Костянтин Петрочук потрапив у ДТП.

Подія трапилась 7 вересня, близько 11:00 по вулиці Кривий Вал, – пише ВолиньUA.

Очевидно, заступник мера, повернувши з вулиці Богдана Хмельницького на вулицю Кривий Вал (на вулиці Кривий Вал – односторонній рух, – ред.), тим самим порушуючи ПДР.

В результаті він зіткнувся з автомобілем Renault.

На місце події прибула патрульна поліція.
Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО
Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО
Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО
Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО
Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО
Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Петрочук
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Коментарі 3
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Петрочук не порушував. Там двосторонній рух до пошти і підйому на П"ятницьку гірку.
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Мені здається що там немає знаку 3.21 ПДР , неодноразово бачив як туди повертають авто. Якщо даного знаку немає і працівники поліції вимірявши ширину дорожнього полотна визначать , що у створені аварійної ситуації, що спричинила ДТП винен водій "Рено" , то відповідно водій( Костянтин Петрочук ) не винен. А Вашу статтю можна буде сміливо назвати провокацією та наклепом на Заступника міського голови Луцька.
P.S.
Чекаємо на дані з поліції.
Гарного Вам дня.
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Ви, редакторе, в тому місці давно були?
На цій ділянці двосторонній рух вже, мабуть, з рік, якщо не більше.
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