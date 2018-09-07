Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО
Сьогодні, 12:02
Заступник міського голови Луцька Костянтин Петрочук потрапив у ДТП.
Подія трапилась 7 вересня, близько 11:00 по вулиці Кривий Вал, – пише ВолиньUA.
Очевидно, заступник мера, повернувши з вулиці Богдана Хмельницького на вулицю Кривий Вал (на вулиці Кривий Вал – односторонній рух, – ред.), тим самим порушуючи ПДР.
В результаті він зіткнувся з автомобілем Renault.
На місце події прибула патрульна поліція.
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Подія трапилась 7 вересня, близько 11:00 по вулиці Кривий Вал, – пише ВолиньUA.
Очевидно, заступник мера, повернувши з вулиці Богдана Хмельницького на вулицю Кривий Вал (на вулиці Кривий Вал – односторонній рух, – ред.), тим самим порушуючи ПДР.
В результаті він зіткнувся з автомобілем Renault.
На місце події прибула патрульна поліція.
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P.S.
Чекаємо на дані з поліції.
Гарного Вам дня.
На цій ділянці двосторонній рух вже, мабуть, з рік, якщо не більше.