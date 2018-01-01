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Луцьку подарували відеоролик до Дня міста

Луцьку подарували відеоролик до Дня міста
Луцьку – 933 роки! Це одне з найдавніших міст України. Старовинне та водночас сучасне. Комфортне і затишне для мешканців. Гостинне та відкрите для туристів.

До Дня міста Громадянський Рух «СВІДОМІ» підготував для лучан подарунок: відеоролик про наше місто - столицю волинського краю.

Режисер: Сергій Шараєвський. Студія Pravda PRO.



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Теги: Луцьк, День міста, подарунок, відео, СВІДОМІ
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