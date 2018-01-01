Луцьку подарували відеоролик до Дня міста
Сьогодні, 12:28
Луцьку – 933 роки! Це одне з найдавніших міст України. Старовинне та водночас сучасне. Комфортне і затишне для мешканців. Гостинне та відкрите для туристів.
До Дня міста Громадянський Рух «СВІДОМІ» підготував для лучан подарунок: відеоролик про наше місто - столицю волинського краю.
Режисер: Сергій Шараєвський. Студія Pravda PRO.
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До Дня міста Громадянський Рух «СВІДОМІ» підготував для лучан подарунок: відеоролик про наше місто - столицю волинського краю.
Режисер: Сергій Шараєвський. Студія Pravda PRO.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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