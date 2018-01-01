Луцьку подарували відеоролик до Дня міста





До Дня міста Громадянський Рух «СВІДОМІ» підготував для лучан подарунок: відеоролик про наше місто - столицю волинського краю.



Режисер: Сергій Шараєвський. Студія Pravda PRO.







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