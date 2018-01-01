У луцькому «Промені» знову виступить Dan Balan*
Сьогодні, 12:30
У РЦ «Промінь» виступить запальний співак Dan Balan.
Виступ відбудеться 19 вересня, о 19:00.
Артист даватиме концерт у Промені вже вдруге. Взимку співак зібрав аншлаг та багато охочих так і не змогли потрапити на яскраве шоу, так як квитки були розкуплені ще за півтора місяці до концерту.
Цього разу Dan Balan виступатиме з новими піснями та звісно ж давно відомими та улюбленими хітами. Організатори обіцяють 19 вересня помістити в залі усіх шанувальників.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Виступ відбудеться 19 вересня, о 19:00.
Артист даватиме концерт у Промені вже вдруге. Взимку співак зібрав аншлаг та багато охочих так і не змогли потрапити на яскраве шоу, так як квитки були розкуплені ще за півтора місяці до концерту.
Цього разу Dan Balan виступатиме з новими піснями та звісно ж давно відомими та улюбленими хітами. Організатори обіцяють 19 вересня помістити в залі усіх шанувальників.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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