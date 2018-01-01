У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+

У Ковелі на вулиці Варшавській Меrcedes-Benz Sprinter на смерть збив чоловіка віком 50-60 років. Пішохід загинув на місці.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання - від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.Працівники поліції встановлюють особу загиблого чоловіка та розшукують його родичів. Прохання до усіх, хто може допомогти у розслідуванні смертельної ДТП, або володіє інформацією щодо особи загиблого – телефонувати за номерами телефонів: (0332) 74-22-25, 0956532768, або 102.