Волинянам, які боргують за «комуналку», знімуть субсидії

У волинян, які мають заборгованості по комунальних послугах, заберуть субсидії.Про це повідомили у прес-службі Луцькради.«Наближається опалювальний осінньо-зимовий період, і як наслідок кожен мешканець міста Луцька та навколишніх сіл отримуватиме дуже великі рахунки за теплову енергію та газопостачання, і сума цих платежів займатиме в комунальному бюджеті більше 70% усіх нарахувань.Для окремих споживачів, у яких недостатні доходи, в допомогу на оплату має прийти держава, надаючи адресну соціальну допомогу (субсидію) на оплату комунальних послуг. Але багатьом органи соціального захисту не призначать субсидію на опалювальний період.Пояснюємо, чому. Відповідно до останніх внесених змін до Постанови Кабміну № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», органи соціального захисту населення не призначатимуть субсидію споживачам, які мають прострочену понад два місяці заборгованість за комунальні послуги.Величина заборгованості значення не має, фактом є несплата або часткова оплата нарахувань за будь-які два розрахункові періоди (календарні місяці) і не залежить від терміну її винекнення.Сьогодні майже 12 тисяч споживачів КП «Луцькводоканал» мають протерміновану заборгованість за надані послуги з постачання холодної води та водовідведення.Реєстр усіх без виключення боржників, які не розрахуються до 30 вересня 2018 згідно проведених нарахувань у попередніх періодах, КП «Луцькводоканал» надасть у відповідні органи соціального захисту для врахування ними в роботі під час розгляду справ на призначення субсидії.Відмітимо, що наявність заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення зупиняє надання субсидії загалом.Таким чином, не проведення своєчасної оплати поточних нарахувань в подальшому призведе до накопичення заборгованості та відсутності підстав для призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв на опалювальний період.Окрім того, законодавством передбачено припинення надання уже раніше призначеної субсидії, якщо субсидіантом не сплачується вартість фактично спожитої послуги, яка перевищує розмір призначеної субсидії. Організацій, що надають житлово-комунальні послуги інформують про утворену заборгованість управління соціального захисту населення до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникли такі обставини.Вважаємо за необхідне, вкотре, наголосити нашим споживачам про необхідність своєчасно і повному обсязі проводити розрахунки згідно виставлених рахунків за послуги постачання холодної води та водовідведення.Пам’ятайте, - боржники адресну фінансову допомогу у вигляді субсидії від держави не отримують.Якщо громадяни хочуть отримувати субсидію на новий опалювальний період, то повинні повністю погасити борг або звернутися з проханням укласти з КП «Луцькводоканал» договір про його реструктуризацію.Інформацію про наявну заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення можна отримати за допомогою спеціалістів колл-центру за тел. 28-40-40, а також у відділі з обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал» за адресою Дубнівська 26, або Січова 16.І на останок доводимо до відома, що через порушення термінів оплати за надані послуги, КП «Луцькводоканал» будуть вживатися заходи щодо припинення надання послуг з водопостачання та водовідведення, стягнення заборгованості в судовому порядку з покладання на боржника усіх судових та виконавчих витрат», – повідомили у прес-службі міської ради.