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Круті пропозиції для студентів від кінотеатру Premier City*

Круті пропозиції для студентів від кінотеатру Premier City*
Ти фільмоман? Тоді обирай Premier City, що у ТРЦ «ПортCity».

Чому? Для студентів діє крута пропозиція від кінотеатру Premier City!

ЩОДНЯ квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень. Дуже вигідно та зручно!

Для Вас все найкраще від кінотеатру Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!
Круті пропозиції для студентів від кінотеатру Premier City*

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Теги: Порт сіті
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