Круті пропозиції для студентів від кінотеатру Premier City*
Сьогодні, 13:28
Ти фільмоман? Тоді обирай Premier City, що у ТРЦ «ПортCity».
Чому? Для студентів діє крута пропозиція від кінотеатру Premier City!
ЩОДНЯ квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень. Дуже вигідно та зручно!
Для Вас все найкраще від кінотеатру Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!
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Чому? Для студентів діє крута пропозиція від кінотеатру Premier City!
ЩОДНЯ квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень. Дуже вигідно та зручно!
Для Вас все найкраще від кінотеатру Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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