Круті пропозиції для студентів від кінотеатру Premier City*





Чому? Для студентів діє крута пропозиція від кінотеатру Premier City!



ЩОДНЯ квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень. Дуже вигідно та зручно!



Для Вас все найкраще від кінотеатру Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ти фільмоман? Тоді обирай Premier City, що у ТРЦ «ПортCity».Чому? Для студентів діє крута пропозиція від кінотеатру Premier City!ЩОДНЯ квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень. Дуже вигідно та зручно!Для Вас все найкраще від кінотеатру Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію