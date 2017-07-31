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Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»

Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»
У Луцьку відбулося урочисте відкриття міжнародного поетично-мистецького фестивалю «Лісова пісня», який на Волині проводять із 2001 року.

Напередодні святкувань з нагоди 933-річниці Луцька до міста завітали письменники із-закордону та України, тож 7 вересня відбулося урочисте відкриття.

На Театральному майдані біля пам’ятника великій поетесі зібралися декілька десятків людей. Серед них були і місцеві поціновувачі творчості поетеси, а також учасники фестивалю із-закордону - Білорусі, Болгарії та Польщі.

«Дуже приємно, що гостями нашого міста є не лише відомі українські письменники,а й митці із зарубіжжя. Слово Лесі зібрало до гурту направду геніальних людей, які переосмислюють геній творчості поетеси, впродовж фестивальних днів вони пройдуть лесиними стежками», - зауважила очільниця міського управління культури Тетяна Гнатів. Тож вона запросила усіх лучан та гостей міста відвідати фестивальні заходи.
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»

Голова Волинської обласної організації Спілки письменників України Ольга Ляснюк розповіла, що вчора для гостей фестивалю показали виставу у театрі ляльок, то ж на сьогодні запланували урочисте відкриття. Далі гості завітають у школи, бібліотеки та виші, де матимуть зустрічі зі лучанами.

Вже о 17 годині у Палаці культури запланували масовий захід за участі гостей із закордону та музичного супроводу, а завтра усі охочі о 8 ранку вирушать у Ковельський район, аби провести його у місцях, де жила і якими надихалася Леся Українка. Там також відбудеться низка заходів за участі фольклорних колективів.
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»

Голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський зауважив, що Леся Українка – талант не луцького чи волинського виміру, а світового.

«Це одна із найпотужніших світових постатей у літературі, це геній національної культури», - вважає Сидоржевський. Натомість у державі питання культури, на жаль, відкладають на другий план. Таким чином, ворог прокрався туди, де найслабше була присутня українська культура.
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»

«Є скрижалі, як знаки та символи, які працюють за будь-яких часів та ідеологій, сильні держави спираються на них... Українська влада мусить триматися не лише на соціальних чи економічних питаннях, а й на духовності, культурі та нашій історії... Леся Українка – один зі світочів, один із головних наших щитів. Вона, як Тарас Шевченко, Іван Франко – щит і меч нашої духовності і можливість у світі сказати, що ми українці, відстояти своє право бути господарями на своїй українській землі», - зауважив очільник спілки письменників.

Сидоржевський пригадав рядки поезії Українки.

«Тоненька смужка брехні від правди ділить у минулім, але в прийдешньому нема вже й смужки» - вона про сьогодні написала… Надзвичайно потужна письменниця і філософ, яка осмислювала дійсність в координатах вічності», - резюмував Сидоржевський.

Фестиваль триватиме потягом трьох днів - сьогодні та в неділю заходи відбуватимуться у Луцьку, а завтра у Колодяжному. Урочисте закриття «Лісової пісні» відбудеться у неділю, 9 вересня, о 15 годині на Театральному майдані.
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»

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Теги: Лісова пісня, фестиваль
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