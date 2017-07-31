Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»
Сьогодні, 15:15
У Луцьку відбулося урочисте відкриття міжнародного поетично-мистецького фестивалю «Лісова пісня», який на Волині проводять із 2001 року.
Напередодні святкувань з нагоди 933-річниці Луцька до міста завітали письменники із-закордону та України, тож 7 вересня відбулося урочисте відкриття.
На Театральному майдані біля пам’ятника великій поетесі зібралися декілька десятків людей. Серед них були і місцеві поціновувачі творчості поетеси, а також учасники фестивалю із-закордону - Білорусі, Болгарії та Польщі.
«Дуже приємно, що гостями нашого міста є не лише відомі українські письменники,а й митці із зарубіжжя. Слово Лесі зібрало до гурту направду геніальних людей, які переосмислюють геній творчості поетеси, впродовж фестивальних днів вони пройдуть лесиними стежками», - зауважила очільниця міського управління культури Тетяна Гнатів. Тож вона запросила усіх лучан та гостей міста відвідати фестивальні заходи.
Голова Волинської обласної організації Спілки письменників України Ольга Ляснюк розповіла, що вчора для гостей фестивалю показали виставу у театрі ляльок, то ж на сьогодні запланували урочисте відкриття. Далі гості завітають у школи, бібліотеки та виші, де матимуть зустрічі зі лучанами.
Вже о 17 годині у Палаці культури запланували масовий захід за участі гостей із закордону та музичного супроводу, а завтра усі охочі о 8 ранку вирушать у Ковельський район, аби провести його у місцях, де жила і якими надихалася Леся Українка. Там також відбудеться низка заходів за участі фольклорних колективів.
Голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський зауважив, що Леся Українка – талант не луцького чи волинського виміру, а світового.
«Це одна із найпотужніших світових постатей у літературі, це геній національної культури», - вважає Сидоржевський. Натомість у державі питання культури, на жаль, відкладають на другий план. Таким чином, ворог прокрався туди, де найслабше була присутня українська культура.
«Є скрижалі, як знаки та символи, які працюють за будь-яких часів та ідеологій, сильні держави спираються на них... Українська влада мусить триматися не лише на соціальних чи економічних питаннях, а й на духовності, культурі та нашій історії... Леся Українка – один зі світочів, один із головних наших щитів. Вона, як Тарас Шевченко, Іван Франко – щит і меч нашої духовності і можливість у світі сказати, що ми українці, відстояти своє право бути господарями на своїй українській землі», - зауважив очільник спілки письменників.
Сидоржевський пригадав рядки поезії Українки.
«Тоненька смужка брехні від правди ділить у минулім, але в прийдешньому нема вже й смужки» - вона про сьогодні написала… Надзвичайно потужна письменниця і філософ, яка осмислювала дійсність в координатах вічності», - резюмував Сидоржевський.
Фестиваль триватиме потягом трьох днів - сьогодні та в неділю заходи відбуватимуться у Луцьку, а завтра у Колодяжному. Урочисте закриття «Лісової пісні» відбудеться у неділю, 9 вересня, о 15 годині на Театральному майдані.
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Напередодні святкувань з нагоди 933-річниці Луцька до міста завітали письменники із-закордону та України, тож 7 вересня відбулося урочисте відкриття.
На Театральному майдані біля пам’ятника великій поетесі зібралися декілька десятків людей. Серед них були і місцеві поціновувачі творчості поетеси, а також учасники фестивалю із-закордону - Білорусі, Болгарії та Польщі.
«Дуже приємно, що гостями нашого міста є не лише відомі українські письменники,а й митці із зарубіжжя. Слово Лесі зібрало до гурту направду геніальних людей, які переосмислюють геній творчості поетеси, впродовж фестивальних днів вони пройдуть лесиними стежками», - зауважила очільниця міського управління культури Тетяна Гнатів. Тож вона запросила усіх лучан та гостей міста відвідати фестивальні заходи.
Голова Волинської обласної організації Спілки письменників України Ольга Ляснюк розповіла, що вчора для гостей фестивалю показали виставу у театрі ляльок, то ж на сьогодні запланували урочисте відкриття. Далі гості завітають у школи, бібліотеки та виші, де матимуть зустрічі зі лучанами.
Вже о 17 годині у Палаці культури запланували масовий захід за участі гостей із закордону та музичного супроводу, а завтра усі охочі о 8 ранку вирушать у Ковельський район, аби провести його у місцях, де жила і якими надихалася Леся Українка. Там також відбудеться низка заходів за участі фольклорних колективів.
Голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський зауважив, що Леся Українка – талант не луцького чи волинського виміру, а світового.
«Це одна із найпотужніших світових постатей у літературі, це геній національної культури», - вважає Сидоржевський. Натомість у державі питання культури, на жаль, відкладають на другий план. Таким чином, ворог прокрався туди, де найслабше була присутня українська культура.
«Є скрижалі, як знаки та символи, які працюють за будь-яких часів та ідеологій, сильні держави спираються на них... Українська влада мусить триматися не лише на соціальних чи економічних питаннях, а й на духовності, культурі та нашій історії... Леся Українка – один зі світочів, один із головних наших щитів. Вона, як Тарас Шевченко, Іван Франко – щит і меч нашої духовності і можливість у світі сказати, що ми українці, відстояти своє право бути господарями на своїй українській землі», - зауважив очільник спілки письменників.
Сидоржевський пригадав рядки поезії Українки.
«Тоненька смужка брехні від правди ділить у минулім, але в прийдешньому нема вже й смужки» - вона про сьогодні написала… Надзвичайно потужна письменниця і філософ, яка осмислювала дійсність в координатах вічності», - резюмував Сидоржевський.
Фестиваль триватиме потягом трьох днів - сьогодні та в неділю заходи відбуватимуться у Луцьку, а завтра у Колодяжному. Урочисте закриття «Лісової пісні» відбудеться у неділю, 9 вересня, о 15 годині на Театральному майдані.
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