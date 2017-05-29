Засновник «Urban Planet» поділиться з лучанами історією успіху своєї компанії
Сьогодні, 13:44
До Луцька приїде засновник бренду «Urban Planet».
У суботу, 8 вересня, о 18:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) у відбудеться зустріч із власником і засновником популярного бренду одягу «Urban Planet» Станіславом Шипілем. Захід відбудеться у рамках серії подій «Персона».
У 2010 році у засновника бренду Urban Planet Станіслава Шипіля був стартовий капітал у розмірі 42 долари і мрія – створювати якісний одяг й аксесуари у стилі «streetwear». Усе почалося з 10 футболок та 20 худі з дизайнерськими принтами.
А сьогодні «Urban Planet» – популярний український бренд із власним виробництвом і великою креативною командою.
На заході ви зможете дізнатись:
- Історію успіху компанії;
- Які перепони стоятимуть на шляху до вашого успіху;
- Чому не треба валити закордон, а варто розвивати свою країну;
- Де взяти мотивацію для розвитку своєї справи.
Участь у заході безкоштовна за попередньої реєстрації: https://goo.gl/HdcnBRБільше інформації можна знайти на сторінці події у Facebook https://www.facebook.com/events/252170435485140/та на сторінці Молодіжного центру Волині https://www.facebook.com/LutskYouthCenter
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У суботу, 8 вересня, о 18:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) у відбудеться зустріч із власником і засновником популярного бренду одягу «Urban Planet» Станіславом Шипілем. Захід відбудеться у рамках серії подій «Персона».
У 2010 році у засновника бренду Urban Planet Станіслава Шипіля був стартовий капітал у розмірі 42 долари і мрія – створювати якісний одяг й аксесуари у стилі «streetwear». Усе почалося з 10 футболок та 20 худі з дизайнерськими принтами.
А сьогодні «Urban Planet» – популярний український бренд із власним виробництвом і великою креативною командою.
На заході ви зможете дізнатись:
- Історію успіху компанії;
- Які перепони стоятимуть на шляху до вашого успіху;
- Чому не треба валити закордон, а варто розвивати свою країну;
- Де взяти мотивацію для розвитку своєї справи.
Участь у заході безкоштовна за попередньої реєстрації: https://goo.gl/HdcnBRБільше інформації можна знайти на сторінці події у Facebook https://www.facebook.com/events/252170435485140/та на сторінці Молодіжного центру Волині https://www.facebook.com/LutskYouthCenter
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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