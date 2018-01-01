На Волині поховали першокласницю, яка померла на уроці фізкультури. ФОТО
Сьогодні, 14:25
У селі Хрипаличі, що на Волині, поховали 6-річну Аліну, яка напередодні померла під час уроку фізкультури.
Про це повідомили на сторінці Суспільного Волині.
У селі Хрипаличі Володимир-Волинського району ховають дівчинку, яка померла учора, 6 вересня, під час уроку фізичного виховання.
Нагадаємо, дівчинка померла 6 вересня у селі П'ятидні Устилузької ОТГ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Дитинка посиніла і померла»: подробиці трагедії на уроці фізкультури у волинському селі
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Про це повідомили на сторінці Суспільного Волині.
У селі Хрипаличі Володимир-Волинського району ховають дівчинку, яка померла учора, 6 вересня, під час уроку фізичного виховання.
Нагадаємо, дівчинка померла 6 вересня у селі П'ятидні Устилузької ОТГ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Дитинка посиніла і померла»: подробиці трагедії на уроці фізкультури у волинському селі
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