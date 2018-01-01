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На Волині поховали першокласницю, яка померла на уроці фізкультури. ФОТО

На Волині поховали першокласницю, яка померла на уроці фізкультури. ФОТО
У селі Хрипаличі, що на Волині, поховали 6-річну Аліну, яка напередодні померла під час уроку фізкультури.

Про це повідомили на сторінці Суспільного Волині.

У селі Хрипаличі Володимир-Волинського району ховають дівчинку, яка померла учора, 6 вересня, під час уроку фізичного виховання.

Нагадаємо, дівчинка померла 6 вересня у селі П'ятидні Устилузької ОТГ.

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На Волині поховали першокласницю, яка померла на уроці фізкультури. ФОТО
На Волині поховали першокласницю, яка померла на уроці фізкультури. ФОТО
На Волині поховали першокласницю, яка померла на уроці фізкультури. ФОТО
На Волині поховали першокласницю, яка померла на уроці фізкультури. ФОТО

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Теги: смерть, дитина
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