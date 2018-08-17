Завтра у Луцьку не працюватиме ринок
Сьогодні, 14:37
Центральний ринок у Луцьку не працюватиме 8 вересня.
Про це повідомили у луцькій мерії.
"У зв’язку з численними зверненнями лучан було внесено зміни до розпорядження міського голови від 17.08.2018 № 365 "Про неробочі дні на ринках міста 24 серпня та 8 вересня 2018 року", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, встановити 8 вересня 2018 року неробочим днем на ринках на вул. Глушець та вул. Замковій.
Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт.
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Про це повідомили у луцькій мерії.
"У зв’язку з численними зверненнями лучан було внесено зміни до розпорядження міського голови від 17.08.2018 № 365 "Про неробочі дні на ринках міста 24 серпня та 8 вересня 2018 року", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, встановити 8 вересня 2018 року неробочим днем на ринках на вул. Глушець та вул. Замковій.
Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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