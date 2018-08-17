Завтра у Луцьку не працюватиме ринок





Про це повідомили у луцькій мерії.



"У зв’язку з численними зверненнями лучан було внесено зміни до розпорядження міського голови від 17.08.2018 № 365 "Про неробочі дні на ринках міста 24 серпня та 8 вересня 2018 року", - йдеться у повідомленні.



Таким чином, встановити 8 вересня 2018 року неробочим днем на ринках на вул. Глушець та вул. Замковій.



Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт.

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