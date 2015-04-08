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Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО

Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО
Напередодні Дня фізичної культури і спорту України, студенти Луцького національного технічного університету підготували запальний флешмоб.

Близько 60 активних молодих людей вийшли на площу перед спорткомлексом Луцького НТУ, аби оригінально привітати студентство та викладачів зі святом спорту, - повідомили у прес-службі вишу.

Синхронно молодь виконала запальний танець, а наприкінці гучно привітала усіх зі святом.

Участь у заході взяв й ректор Луцького НТУ Петро Савчук, який подякував студентам за організацію чудового заходу:

«Дякую за організацію чудового флеш-мобу! Пам’ятайте, усе в ваших руках: ваше здоров’я та можливості. Тому ведіть здоровий спосіб життя, займайтеся спортом і розбудовуйте Україну, аби вона була успішною».

А завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я Сергій Савчук додав, що студенти щороку намагаються оригінально привітати усіх з днем спорту й цьогоріч самотужки вирішили організувати танцювальний флешмоб.

«Флешмоб, який сьогодні проводився у Луцькому НТУ приурочений Дню фізичної культури та спорту України, який відзначається уже десятки років. Щорічно ми або флеш-мобом, або іншими заходами відзначаємо це свято і вітаємо студентів і викладачів. Участь у сьогоднішньому заході взяли студенти спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)», «Кібербезпеки» та інші охочі», - зазначив Савчук.

Варто додати, що традиційне святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні припадає на другу суботу вересня. Вперше це свято відзначали в 1994 році, після виходу відповідного президентського указу.

Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО
Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО
Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО
Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО
Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО
Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО
Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО
Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО

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Теги: ЛНТУ, флешмоб, спорт
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