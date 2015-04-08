Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО

Напередодні Дня фізичної культури і спорту України, студенти Луцького національного технічного університету підготували запальний флешмоб.Близько 60 активних молодих людей вийшли на площу перед спорткомлексом Луцького НТУ, аби оригінально привітати студентство та викладачів зі святом спорту, - повідомили у прес-службі вишу.Синхронно молодь виконала запальний танець, а наприкінці гучно привітала усіх зі святом.Участь у заході взяв й ректор Луцького НТУ, який подякував студентам за організацію чудового заходу:«Дякую за організацію чудового флеш-мобу! Пам’ятайте, усе в ваших руках: ваше здоров’я та можливості. Тому ведіть здоровий спосіб життя, займайтеся спортом і розбудовуйте Україну, аби вона була успішною».А завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’ядодав, що студенти щороку намагаються оригінально привітати усіх з днем спорту й цьогоріч самотужки вирішили організувати танцювальний флешмоб.«Флешмоб, який сьогодні проводився у Луцькому НТУ приурочений Дню фізичної культури та спорту України, який відзначається уже десятки років. Щорічно ми або флеш-мобом, або іншими заходами відзначаємо це свято і вітаємо студентів і викладачів. Участь у сьогоднішньому заході взяли студенти спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)», «Кібербезпеки» та інші охочі», - зазначив Савчук.Варто додати, що традиційне святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні припадає на другу суботу вересня. Вперше це свято відзначали в 1994 році, після виходу відповідного президентського указу.