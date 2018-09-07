У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО





Про це пише



Зазначають, що рибу виявили на ділянці річки, яка знаходиться на вулиці Зимнівській.



Світлину надіслав один з читачів видання, котрий вранці 7 вересня був поруч і сфотографував екологічне лихо.



«Хто і що в кинув у воду, що отруїлась риба?» – запитують у виданні.



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