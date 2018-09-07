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У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО

У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО
У Володимирі-Волинському в річці Луга плаває мертва риба.

Про це пише Володимир Медіа.

Зазначають, що рибу виявили на ділянці річки, яка знаходиться на вулиці Зимнівській.

Світлину надіслав один з читачів видання, котрий вранці 7 вересня був поруч і сфотографував екологічне лихо.

«Хто і що в кинув у воду, що отруїлась риба?» – запитують у виданні.
У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО
У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО
У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО
У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО
У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО

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Теги: скандал, річка, Волинь, Володимир-Волинський, Луга
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