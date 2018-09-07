У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО
Сьогодні, 14:48
У Володимирі-Волинському в річці Луга плаває мертва риба.
Про це пише Володимир Медіа.
Зазначають, що рибу виявили на ділянці річки, яка знаходиться на вулиці Зимнівській.
Світлину надіслав один з читачів видання, котрий вранці 7 вересня був поруч і сфотографував екологічне лихо.
«Хто і що в кинув у воду, що отруїлась риба?» – запитують у виданні.
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Про це пише Володимир Медіа.
Зазначають, що рибу виявили на ділянці річки, яка знаходиться на вулиці Зимнівській.
Світлину надіслав один з читачів видання, котрий вранці 7 вересня був поруч і сфотографував екологічне лихо.
«Хто і що в кинув у воду, що отруїлась риба?» – запитують у виданні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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