У Луцьку маршрутка задом врізалася у «беху»
Сьогодні, 14:58
У Луцьку на Київському майдані сталася аварія за участю іномарки та маршрутки.
Так, 7 вересня маршрутка, здаючи назад, врізалася у чорну BMW на іноземній реєстрації.
За інформацією прес-служби волинських патрульних, водії автопригоди розійшлися за європротоколом.
Зазначимо, на цьому місці маршрутка стояла, оскільки вчора вона зламалася.
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Так, 7 вересня маршрутка, здаючи назад, врізалася у чорну BMW на іноземній реєстрації.
За інформацією прес-служби волинських патрульних, водії автопригоди розійшлися за європротоколом.
Зазначимо, на цьому місці маршрутка стояла, оскільки вчора вона зламалася.
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Коментарі 1
Это все эти «бляхи»
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