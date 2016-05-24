У Луцьку маршрутка задом врізалася у «беху»





Так, 7 вересня маршрутка, здаючи назад, врізалася у чорну BMW на іноземній реєстрації.



За інформацією прес-служби волинських патрульних, водії автопригоди розійшлися за європротоколом.



Зазначимо, на цьому місці маршрутка стояла, оскільки вчора вона зламалася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Київському майдані сталася аварія за участю іномарки та маршрутки.Так, 7 вересня маршрутка, здаючи назад, врізалася у чорну BMW на іноземній реєстрації.За інформацією прес-служби волинських патрульних, водії автопригоди розійшлися за європротоколом.Зазначимо, на цьому місці маршрутка стояла, оскільки вчора вона зламалася.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію