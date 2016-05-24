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У Луцьку маршрутка задом врізалася у «беху»

У Луцьку маршрутка задом врізалася у «беху»
У Луцьку на Київському майдані сталася аварія за участю іномарки та маршрутки.

Так, 7 вересня маршрутка, здаючи назад, врізалася у чорну BMW на іноземній реєстрації.

За інформацією прес-служби волинських патрульних, водії автопригоди розійшлися за європротоколом.

Зазначимо, на цьому місці маршрутка стояла, оскільки вчора вона зламалася.

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Теги: маршрутка, дтп, аварія
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