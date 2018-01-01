У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті
Сьогодні, 15:15
У Луцьку на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Карпенка-Карого розпочали роботи зі встановлення світлофору.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
Нагадаємо, на перехресті неодноразово траплялися аварії. Лучани навіть написали петицію до місцевої влади з проханням встановити там адаптивний світлофор.
"Одну смугу на Карпенка-Карого розширять. Далі буде розворотна смуга. Також біля перехрестя відремонтують деякі тротуари", - зауважив посадовець.
Загалом на роботи витратять 1,8 мільйона гривень.
Юрій Крась додав, що встановити світлофор планують за місяць.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
Нагадаємо, на перехресті неодноразово траплялися аварії. Лучани навіть написали петицію до місцевої влади з проханням встановити там адаптивний світлофор.
"Одну смугу на Карпенка-Карого розширять. Далі буде розворотна смуга. Також біля перехрестя відремонтують деякі тротуари", - зауважив посадовець.
Загалом на роботи витратять 1,8 мільйона гривень.
Юрій Крась додав, що встановити світлофор планують за місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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