У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.



Нагадаємо, на перехресті неодноразово траплялися аварії. Лучани навіть



"Одну смугу на Карпенка-Карого розширять. Далі буде розворотна смуга. Також біля перехрестя відремонтують деякі тротуари", - зауважив посадовець.



Загалом на роботи



Юрій Крась додав, що встановити світлофор планують за місяць.

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