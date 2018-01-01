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У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті

У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті
У Луцьку на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Карпенка-Карого розпочали роботи зі встановлення світлофору.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.

Нагадаємо, на перехресті неодноразово траплялися аварії. Лучани навіть написали петицію до місцевої влади з проханням встановити там адаптивний світлофор.

"Одну смугу на Карпенка-Карого розширять. Далі буде розворотна смуга. Також біля перехрестя відремонтують деякі тротуари", - зауважив посадовець.

Загалом на роботи витратять 1,8 мільйона гривень.

Юрій Крась додав, що встановити світлофор планують за місяць.

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Теги: перехрестя, ремонт, світлофор, Луцьк
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