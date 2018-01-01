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У притулку підліток зґвалтував 8-річного хлопчика

У притулку підліток зґвалтував 8-річного хлопчика
В одеському притулку "Світанок" старший вихованець зґвалтував 8-річного хлопчика.

Про це повідомив радник голови обласної адміністрації на своїй сторінці в соцмережі, - повідомляє Уніан з посиланням на ТСН.

Тепер у притулку працює комісія. А заяви перевіряють правоохоронці і обласна служба у справах дітей. Розслідують не тільки можливий факт наруги, а ще й приховування злочину посадовими особами.

Завідувачка закладу наказала пресу в притулок не пропускати. Саме тут, за даними радника голови обласної адміністрації, 16-річний вихованець зґвалтував 8-річного хлопчика.

У соцмережі Артем Поланський заявив про систематичні знущання в притулку.

"З грудня 2017 року почав шукати вихід своїм "бісів". А саме - блукати в темряві голяка по притулку, ґвалтувати дітей молодшої групи, а у разі відмови - знущатися над ними і бити", - сказав Поланський. Працівники притулку і навіть колишній керівник обласної служби у справах дітей про всі ці факти знали, стверджує Поланський. Намагаємося зустрітися із завідуючою дитячого закладу. Але працівники притулку викликають приватну охорону. Неговіркі й вихователі установи, яких зустрічаємо під воротами. "Ніколи не могла подумати на цього хлопчика. Хороший, спокійний хлопчик, слухняний".


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Теги: зґвалтування, поліція, кримінал
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