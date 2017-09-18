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У Чернівцях бійка переросла у стрілянину: двоє поранених. ФОТО

У Чернівцях бійка переросла у стрілянину: двоє поранених. ФОТО
У Чернівцях сталася масова бійка.

Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП у Чернівецькій області, передає УНН.

«Повідомлення про бійку зі стріляниною по вулиці Українській у Чернівцях надійшло до поліції 7 вересня близько 02:00. На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції встановила, що між двома групами осіб виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників сутички – 41-річний чернівчанин – застосував пристрій для відстрілу гумових куль», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок інциденту з непроникаючими вогнепальними пораненнями по допомогу медиків звернулися двоє 28-річних молодиків. Також лікарі діагностували у них алкогольну інтоксикацію. Після надання медичної допомоги медики відпустили потерпілих додому.

З місця події працівники поліції вилучили пістолет і направили його на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 129 (погроза вбивством) та 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
У Чернівцях бійка переросла у стрілянину: двоє поранених. ФОТО
У Чернівцях бійка переросла у стрілянину: двоє поранених. ФОТО
У Чернівцях бійка переросла у стрілянину: двоє поранених. ФОТО

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Теги: бійка, стрілянина, Чернівці
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