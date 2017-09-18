У Чернівцях бійка переросла у стрілянину: двоє поранених. ФОТО





Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП у Чернівецькій області, передає



«Повідомлення про бійку зі стріляниною по вулиці Українській у Чернівцях надійшло до поліції 7 вересня близько 02:00. На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції встановила, що між двома групами осіб виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників сутички – 41-річний чернівчанин – застосував пристрій для відстрілу гумових куль», - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, внаслідок інциденту з непроникаючими вогнепальними пораненнями по допомогу медиків звернулися двоє 28-річних молодиків. Також лікарі діагностували у них алкогольну інтоксикацію. Після надання медичної допомоги медики відпустили потерпілих додому.



З місця події працівники поліції вилучили пістолет і направили його на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.



За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 129 (погроза вбивством) та 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях сталася масова бійка.Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП у Чернівецькій області, передає УНН «Повідомлення про бійку зі стріляниною по вулиці Українській у Чернівцях надійшло до поліції 7 вересня близько 02:00. На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції встановила, що між двома групами осіб виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників сутички – 41-річний чернівчанин – застосував пристрій для відстрілу гумових куль», - йдеться у повідомленні.Як зазначається, внаслідок інциденту з непроникаючими вогнепальними пораненнями по допомогу медиків звернулися двоє 28-річних молодиків. Також лікарі діагностували у них алкогольну інтоксикацію. Після надання медичної допомоги медики відпустили потерпілих додому.З місця події працівники поліції вилучили пістолет і направили його на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 129 (погроза вбивством) та 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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