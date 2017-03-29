Значне подорожчання і абонплата: якими будуть нові тарифи на комуналку в Україні





Далі - введення абонентської плати на все і зростання тарифів на газ, - пише



OBOZREVATEL з'ясував, як і для кого подорожчає вода вже найближчим часом і скільки доведеться віддавати на абонплату.



Чому і як дорожчає вода



Холодна вода подорожчає у Вінниці, Дніпрі, Броварах, Житомирі, Луцьку, Чернівцях, Запоріжжі та ще у цілому ряді міст. В середньому тариф зросте на 12,2%. Наприклад, якщо зараз сім'я з трьох осіб платить за воду близько 150 грн, то після перегляду цін сума у платіжці може вирости приблизно до 170 грн. Рішення про підвищення тарифів ухвалив НКРЕКП, а нові ціни розрахували підприємства разом із місцевою владою.



В Україні тарифи підвищують за наступною схемою: підприємство затверджує інвестиційну програму з місцевою владою, оцінює свої витрати, об'єми споживання. Рахують оновлені тарифи, обговорюють їх на громадських слуханнях і лише потім їдуть до Києва і захищають свої розрахунки в Національній комісії у сферах енергетики та комунальних послуг.



Наприклад, у пропозиції підвищити ціни в Маріуполі місцева влада пояснює: на рішення вплинуло зменшення обсягів споживання, подорожчання електроенергії, зростання зарплат тощо. Після зростання тарифів українці почали заощаджувати, це призвело до того, що обороти водоканалів упали. З огляду на те, що постійні витрати - утримання інфраструктури, ремонти, зарплати тощо у них не змінюються, чим менше українці витрачають води, тим більше вона буде коштувати.



З минулого року в Маріуполі почали витрачати на 4,75% менше води. Але найбільше у складових тарифу змінилася заробітна плата. Фонд оплати праці виріс на понад 28%. Варто зазначити, що також ростуть і зарплати звичайних споживачів - тому подорожчання комуналки - закономірне явище. Важливо при цьому, щоб темпи зростання тарифів не випереджали зростання доходів населення. Крім того, субсидіанти, як і раніше, платитимуть всього лише відсоток від свого доходу і на них нові ціни ніяк не вплинуть.



До речі, поступово дорожчатиме вода по всій Україні. Інформацію про те, як планує підняти ціни ваш водоканал, можна дізнатися на його сайті. Постачальники, розробляючи пропозиції, публікують їх. За словами віце-президента Асоціації водоканалів Ольги Бабій, у вересні-жовтні холодна вода може подорожчати приблизно на 10% по всій Україні.



У Києві злетять тарифи на воду, а на українців чекає абонплата

Пропозиція про підвищення тарифів на 2019 рік "Київводоканал" уже встиг опублікувати на своєму сайті. Так, якщо комісія підтримає постачальника, вже за 4 місяці жителі столиці платитимуть за куб води 23,1 грн (зараз - 16,7 грн). Припустимо, що сім'я з трьох осіб на місяць витрачає 7 кубометрів холодної води. Зараз їм приходить платіжка на 117 грн. Якщо тарифи підвищать, за такий же об'єм води доведеться платити вже 161,7 грн.



Підстави для перегляду тарифу ті самі: зростають зарплати, дорожчає ремонт, електроенергія. Серед іншого в цьому році додався ще один фактор - в кілька разів зросли ціни на реагенти для знезараження води (хлор).



Наступний крок після подорожчання води - введення абонентської плати з 2019 року. Ця норма передбачена вже прийнятим законом "Про житлово-комунальні послуги". Її розмір, за підрахунками OBOZREVATEL, становитиме близько 15-20 грн з квартири. І не має значення, чи це п'ятикімнатні апартаменти чи "одиничка" у "хрущовці".



В уряді вже підготували пропозицію обмежити максимальний розмір абонплати. Варіант Кабміну - прив'язати платежі до мінімальної зарплати. Рахуватимуть за формулою: мінімальна зарплата × 2,58 × коефіцієнт витрати. Для опалення і гарячої води коефіцієнт - 0,004, для холодної води - 0,0035, а на вивезення сміття - 0,0015. Зі зростанням мінімалки зростатимуть і суми у платіжках. Це дозволить компенсувати подорожчання.



Отже, при мінімалці у 3723 грн (наявний розмір):



Абонплата на воду: 33 грн



Абонплата на вивезення сміття: 14,4 грн



Абонплата на опалення: 38,4 грн



Абонплата на гарячу воду: 38,4 грн



При мінімалці у 4200 грн (можливий розмір з наступного року):



Абонплата на воду: 33 грн



Абонплата на вивезення сміття: 37,9 грн



Абонплата на опалення: 43,3 грн



Абонплата на гарячу воду: 43,3 грн



"Абонплата стосуватиметься кожної послуги окремо: постачання гарячої води, постачання холодної води та постачання теплової енергії", - пояснив аналітик Асоціації міст України Олег Гарник.



Українців уже найближчими місяцями очікує чергова хвиля зростання тарифів на комуналку. Рішення про підвищення тарифів на воду вже прийняте у більшості міст, наступний крок - підвищити вартість газу, опалення і гарячої води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці вже незабаром платитимуть за воду в середньому на 12% більше. Ціла низка водоканалів перерахувала вартість своїх послуг, а Національна комісія у сферах енергетики та комуналки (НКРЕКП) підтримала пропозицію підняти ціни.Далі - введення абонентської плати на все і зростання тарифів на газ, - пише Обозреватель OBOZREVATEL з'ясував, як і для кого подорожчає вода вже найближчим часом і скільки доведеться віддавати на абонплату.Холодна вода подорожчає у Вінниці, Дніпрі, Броварах, Житомирі, Луцьку, Чернівцях, Запоріжжі та ще у цілому ряді міст. В середньому тариф зросте на 12,2%. Наприклад, якщо зараз сім'я з трьох осіб платить за воду близько 150 грн, то після перегляду цін сума у платіжці може вирости приблизно до 170 грн. Рішення про підвищення тарифів ухвалив НКРЕКП, а нові ціни розрахували підприємства разом із місцевою владою.В Україні тарифи підвищують за наступною схемою: підприємство затверджує інвестиційну програму з місцевою владою, оцінює свої витрати, об'єми споживання. Рахують оновлені тарифи, обговорюють їх на громадських слуханнях і лише потім їдуть до Києва і захищають свої розрахунки в Національній комісії у сферах енергетики та комунальних послуг.Наприклад, у пропозиції підвищити ціни в Маріуполі місцева влада пояснює: на рішення вплинуло зменшення обсягів споживання, подорожчання електроенергії, зростання зарплат тощо. Після зростання тарифів українці почали заощаджувати, це призвело до того, що обороти водоканалів упали. З огляду на те, що постійні витрати - утримання інфраструктури, ремонти, зарплати тощо у них не змінюються, чим менше українці витрачають води, тим більше вона буде коштувати.З минулого року в Маріуполі почали витрачати на 4,75% менше води. Але найбільше у складових тарифу змінилася заробітна плата. Фонд оплати праці виріс на понад 28%. Варто зазначити, що також ростуть і зарплати звичайних споживачів - тому подорожчання комуналки - закономірне явище. Важливо при цьому, щоб темпи зростання тарифів не випереджали зростання доходів населення. Крім того, субсидіанти, як і раніше, платитимуть всього лише відсоток від свого доходу і на них нові ціни ніяк не вплинуть.До речі, поступово дорожчатиме вода по всій Україні. Інформацію про те, як планує підняти ціни ваш водоканал, можна дізнатися на його сайті. Постачальники, розробляючи пропозиції, публікують їх. За словами віце-президента Асоціації водоканалів Ольги Бабій, у вересні-жовтні холодна вода може подорожчати приблизно на 10% по всій Україні.У Києві злетять тарифи на воду, а на українців чекає абонплатаПропозиція про підвищення тарифів на 2019 рік "Київводоканал" уже встиг опублікувати на своєму сайті. Так, якщо комісія підтримає постачальника, вже за 4 місяці жителі столиці платитимуть за куб води 23,1 грн (зараз - 16,7 грн). Припустимо, що сім'я з трьох осіб на місяць витрачає 7 кубометрів холодної води. Зараз їм приходить платіжка на 117 грн. Якщо тарифи підвищать, за такий же об'єм води доведеться платити вже 161,7 грн.Підстави для перегляду тарифу ті самі: зростають зарплати, дорожчає ремонт, електроенергія. Серед іншого в цьому році додався ще один фактор - в кілька разів зросли ціни на реагенти для знезараження води (хлор).Наступний крок після подорожчання води - введення абонентської плати з 2019 року. Ця норма передбачена вже прийнятим законом "Про житлово-комунальні послуги". Її розмір, за підрахунками OBOZREVATEL, становитиме близько 15-20 грн з квартири. І не має значення, чи це п'ятикімнатні апартаменти чи "одиничка" у "хрущовці".В уряді вже підготували пропозицію обмежити максимальний розмір абонплати. Варіант Кабміну - прив'язати платежі до мінімальної зарплати. Рахуватимуть за формулою: мінімальна зарплата × 2,58 × коефіцієнт витрати. Для опалення і гарячої води коефіцієнт - 0,004, для холодної води - 0,0035, а на вивезення сміття - 0,0015. Зі зростанням мінімалки зростатимуть і суми у платіжках. Це дозволить компенсувати подорожчання.Отже, при мінімалці у 3723 грн (наявний розмір):Абонплата на воду: 33 грнАбонплата на вивезення сміття: 14,4 грнАбонплата на опалення: 38,4 грнАбонплата на гарячу воду: 38,4 грнПри мінімалці у 4200 грн (можливий розмір з наступного року):Абонплата на воду: 33 грнАбонплата на вивезення сміття: 37,9 грнАбонплата на опалення: 43,3 грнАбонплата на гарячу воду: 43,3 грн"Абонплата стосуватиметься кожної послуги окремо: постачання гарячої води, постачання холодної води та постачання теплової енергії", - пояснив аналітик Асоціації міст України Олег Гарник.Українців уже найближчими місяцями очікує чергова хвиля зростання тарифів на комуналку. Рішення про підвищення тарифів на воду вже прийняте у більшості міст, наступний крок - підвищити вартість газу, опалення і гарячої води.

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