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ПриватБанк повертає волинянам гроші за QR-оплати*

ПриватБанк повертає волинянам гроші за QR-оплати*
ПриватБанк запустив для торговців можливість приймати платежі за допомогою QR-коду. А клієнти, які розхрахуються, відсканувавши QR-код сматфоном, отримають сashback 10 %.

ПриватБанк нещодавно запустив для підприємців технологію оплати за допомогою QR-кодів.

Вона зручна для маленьких торгових точок та вуличних продавців, адже не потребує спеціального обладнання - достатньо роздрукувати QR-код, згенерований банком, та розмістити його на своїй торговій точці. Оплата здійснюється зі смартфону: клієнт сканує код з допомогою додатку Privat24, вводить суму - і кошти перераховуються продавцю. Сповіщення про оплату приходить продавцю і власнику миттєво.

Аби заохотити клієнтів до нової технології оплат, ПриватБанк запустив акцію «Cashback за купівлю через QR-код».

Клієнти, які у вересні оплатять товар чи послугу у торговій точці за допомогою QR-коду, отримають сashback 10% від вартості, але не більше 100 гривень. Акція триватиме до 30 вересня.

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Теги: Приватбанк
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