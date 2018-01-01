У Луцьку молодики крали елітний алкоголь: просять упізнати злочинців. ВІДЕО
Сьогодні, 15:42
Просять упізнати молодиків, які крали елітний алкоголь у луцькому магазині.
Про це повідомила працівниця магазину пані Світлана, – пишуть Волинські Новини.
Продавець розповіла, що схема крадіжки напрочуд проста: поки один із «гостей» купує якусь дрібницю та відволікає продавця, інші ховають у сумки недешевий алкоголь.
Таким чином їм вдаломя вкрасти лікер Jagermeister (698 гривень за літру), віскі Jameson (632 грн), горілка Absolut (375 грн) тощо.
«Перший раз крадіжка відбулася 1 вересня, другий – через 4 дні. Це наші постійні клієнти. Одного з них вже спіймали, інших поки ні. Тому хочемо розповсюдити це відео, щоби знайти крадіїв, а також убезпечити інші магазини», – зазначає пані Світлана.
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Про це повідомила працівниця магазину пані Світлана, – пишуть Волинські Новини.
Продавець розповіла, що схема крадіжки напрочуд проста: поки один із «гостей» купує якусь дрібницю та відволікає продавця, інші ховають у сумки недешевий алкоголь.
Таким чином їм вдаломя вкрасти лікер Jagermeister (698 гривень за літру), віскі Jameson (632 грн), горілка Absolut (375 грн) тощо.
«Перший раз крадіжка відбулася 1 вересня, другий – через 4 дні. Це наші постійні клієнти. Одного з них вже спіймали, інших поки ні. Тому хочемо розповсюдити це відео, щоби знайти крадіїв, а також убезпечити інші магазини», – зазначає пані Світлана.
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