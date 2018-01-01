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«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО

«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
У Луцьку скаржаться на неякісно виконаний ремонт на вулиці Лесі Українки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Андрій Білан.

"Сьогодні центр міста - це обличчя міської влади Луцька, яку очолює Григорій Пустовіт. Це якась імітація роботи, бо насправді розрити центр міста, а потім аби-як вимощувати бруківку. Серйозно, я цього не розумію, але перетворити центр міста у руйнацію...та помоєму при жодному меру такого хаосу не відбувалось", - йдеться у дописі.

«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО

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Теги: Луцьк, ремонт, дорога, благоустрій, скарга
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