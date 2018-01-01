«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
Сьогодні, 15:57
У Луцьку скаржаться на неякісно виконаний ремонт на вулиці Лесі Українки.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Андрій Білан.
"Сьогодні центр міста - це обличчя міської влади Луцька, яку очолює Григорій Пустовіт. Це якась імітація роботи, бо насправді розрити центр міста, а потім аби-як вимощувати бруківку. Серйозно, я цього не розумію, але перетворити центр міста у руйнацію...та помоєму при жодному меру такого хаосу не відбувалось", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав Андрій Білан.
"Сьогодні центр міста - це обличчя міської влади Луцька, яку очолює Григорій Пустовіт. Це якась імітація роботи, бо насправді розрити центр міста, а потім аби-як вимощувати бруківку. Серйозно, я цього не розумію, але перетворити центр міста у руйнацію...та помоєму при жодному меру такого хаосу не відбувалось", - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
СМЕРДЮЧИЙ ЖЛОБ ВІН А НЕ МЕР
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