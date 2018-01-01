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Львів'янин на Porsche зіткнувся з іншим авто та на смерть збив чоловіка. ФОТО

Львів'янин на Porsche зіткнувся з іншим авто та на смерть збив чоловіка. ФОТО
У Ірпені Porsche Cayenne зіткнувся Сhevrolet Еpica. Внаслідок аварії Porsche відкинуло на тротуар, де стояв 60-річний місцевий житель. Чоловік загинув.

Про це повідомляє на прес-служба ГУНП у Київській області, – пише УНН.

Інцидент трапився 6 вересня близько 16 години. На перехресті в місті Ірпінь Porsche Cayenne, порушуючи правила дорожнього руху, зіткнувся з Сhevrolet Еpica під керуванням місцевого жителя.

Як зазначається, в результаті Porsche Cayenne, за кермом якого перебував підприємець зі Львова, викинуло на тротуар. У той момент біля паркану перебував господар садиби. Удар прийшовся на нього. 61-річний чоловік від отриманих ушкоджень загинув на місці.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил керування транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо обрання відносно львів’янина міри запобіжного заходу та оголошення йому підозри.
Львів'янин на Porsche зіткнувся з іншим авто та на смерть збив чоловіка. ФОТО
Львів'янин на Porsche зіткнувся з іншим авто та на смерть збив чоловіка. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, смерть
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