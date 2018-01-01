Зірка з Луцька MONATIK показав проникливий проморолик майбутнього шоу





Український мультиартист MONATIK, який нещодавно проанонсував



MONATIK вперше дасть сольний концерт на НСК "Олімпійський" в Києві

свій сольний концерт на НСК "Олімпійський", представив проникливе промовідео до Stadium Show "LOVE IT РИТМ".



Співак поділився з шанувальниками архівними відео знакових моментів свого творчого шляху.



Відеоряд супроводжує неймовірно чесний і проникливий вірш артиста, який так властивий саме MONATIK.



"Так часто то, что перед нами



Кажется таким недосягаемым,



невозможным,



необъятным.



Мы сами себя загоняем в рамки



И обязательно в приятном



так старательно отыщем то, что неприятно....", - проникливо звучить голос артиста у відео.





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