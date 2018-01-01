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Зірка з Луцька MONATIK показав проникливий проморолик майбутнього шоу

Зірка з Луцька MONATIK показав проникливий проморолик майбутнього шоу
Артист з Луцька поділився архівним відео знакових моментів творчого життя.

Український мультиартист MONATIK, який нещодавно проанонсував

MONATIK вперше дасть сольний концерт на НСК "Олімпійський" в Києві
свій сольний концерт на НСК "Олімпійський", представив проникливе промовідео до Stadium Show "LOVE IT РИТМ".

Співак поділився з шанувальниками архівними відео знакових моментів свого творчого шляху.

Відеоряд супроводжує неймовірно чесний і проникливий вірш артиста, який так властивий саме MONATIK.

"Так часто то, что перед нами 

Кажется таким недосягаемым, 

невозможным, 

необъятным. 

Мы сами себя загоняем в рамки 

И обязательно в приятном 

так старательно отыщем то, что неприятно....", - проникливо звучить голос артиста у відео.


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Теги: Монатік, успіх, популярність
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