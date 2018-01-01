Зірка з Луцька MONATIK показав проникливий проморолик майбутнього шоу
Сьогодні, 18:38
Артист з Луцька поділився архівним відео знакових моментів творчого життя.
Український мультиартист MONATIK, який нещодавно проанонсував
MONATIK вперше дасть сольний концерт на НСК "Олімпійський" в Києві
свій сольний концерт на НСК "Олімпійський", представив проникливе промовідео до Stadium Show "LOVE IT РИТМ".
Співак поділився з шанувальниками архівними відео знакових моментів свого творчого шляху.
Відеоряд супроводжує неймовірно чесний і проникливий вірш артиста, який так властивий саме MONATIK.
"Так часто то, что перед нами
Кажется таким недосягаемым,
невозможным,
необъятным.
Мы сами себя загоняем в рамки
И обязательно в приятном
так старательно отыщем то, что неприятно....", - проникливо звучить голос артиста у відео.
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Український мультиартист MONATIK, який нещодавно проанонсував
MONATIK вперше дасть сольний концерт на НСК "Олімпійський" в Києві
свій сольний концерт на НСК "Олімпійський", представив проникливе промовідео до Stadium Show "LOVE IT РИТМ".
Співак поділився з шанувальниками архівними відео знакових моментів свого творчого шляху.
Відеоряд супроводжує неймовірно чесний і проникливий вірш артиста, який так властивий саме MONATIK.
"Так часто то, что перед нами
Кажется таким недосягаемым,
невозможным,
необъятным.
Мы сами себя загоняем в рамки
И обязательно в приятном
так старательно отыщем то, что неприятно....", - проникливо звучить голос артиста у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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