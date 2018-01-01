У Луцьку просять залатати небезпечну яму. ФОТО
Сьогодні, 16:21
У Луцьку на вулиці Потапова не закінчили ремонт ями.
Про це на порталі Відкрите місто повідомила Ірина Кашуба.
«На вул. Потапова посеред дороги поруч кафе-бару "Майдан" на цих вихідних провалився асфальт. Благо, після активних телефонних звернень мешканців м. Луцьк працівниками Водоканалу в результаті ремонтних робіт яму з 2-метрової перетворили на 50-сантиметрову», – йдеться у зверненні.
Лучанка зазначає, що яма з прямими гострими кутами, тому вона 0 небезпечна.
«ДТП і розбиті колеса порядку в нашому місті не додадуть», – зазначає Ірина Кашуба.
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Про це на порталі Відкрите місто повідомила Ірина Кашуба.
«На вул. Потапова посеред дороги поруч кафе-бару "Майдан" на цих вихідних провалився асфальт. Благо, після активних телефонних звернень мешканців м. Луцьк працівниками Водоканалу в результаті ремонтних робіт яму з 2-метрової перетворили на 50-сантиметрову», – йдеться у зверненні.
Лучанка зазначає, що яма з прямими гострими кутами, тому вона 0 небезпечна.
«ДТП і розбиті колеса порядку в нашому місті не додадуть», – зазначає Ірина Кашуба.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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