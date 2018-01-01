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У Луцьку просять залатати небезпечну яму. ФОТО

У Луцьку просять залатати небезпечну яму. ФОТО
У Луцьку на вулиці Потапова не закінчили ремонт ями.

Про це на порталі Відкрите місто повідомила Ірина Кашуба.

«На вул. Потапова посеред дороги поруч кафе-бару "Майдан" на цих вихідних провалився асфальт. Благо, після активних телефонних звернень мешканців м. Луцьк працівниками Водоканалу в результаті ремонтних робіт яму з 2-метрової перетворили на 50-сантиметрову», – йдеться у зверненні.

Лучанка зазначає, що яма з прямими гострими кутами, тому вона 0 небезпечна.

«ДТП і розбиті колеса порядку в нашому місті не додадуть», – зазначає Ірина Кашуба.
У Луцьку просять залатати небезпечну яму. ФОТО
У Луцьку просять залатати небезпечну яму. ФОТО
У Луцьку просять залатати небезпечну яму. ФОТО

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Теги: яма, Луцьк, дорога, ремонт
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