У Луцьку просять залатати небезпечну яму. ФОТО





Про це на порталі Ірина Кашуба.



«На вул. Потапова посеред дороги поруч кафе-бару "Майдан" на цих вихідних провалився асфальт. Благо, після активних телефонних звернень мешканців м. Луцьк працівниками Водоканалу в результаті ремонтних робіт яму з 2-метрової перетворили на 50-сантиметрову», – йдеться у зверненні.



Лучанка зазначає, що яма з прямими гострими кутами, тому вона 0 небезпечна.



«ДТП і розбиті колеса порядку в нашому місті не додадуть», – зазначає Ірина Кашуба.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Потапова не закінчили ремонт ями.Про це на порталі Відкрите місто повідомила«На вул. Потапова посеред дороги поруч кафе-бару "Майдан" на цих вихідних провалився асфальт. Благо, після активних телефонних звернень мешканців м. Луцьк працівниками Водоканалу в результаті ремонтних робіт яму з 2-метрової перетворили на 50-сантиметрову», – йдеться у зверненні.Лучанка зазначає, що яма з прямими гострими кутами, тому вона 0 небезпечна.«ДТП і розбиті колеса порядку в нашому місті не додадуть», – зазначає Ірина Кашуба.

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