У Луцьку декілька місяців не ремонтують бруківку. ФОТО





Про це Володимир Старгромадський написав на порталі



Чоловік зазначив, що це сталося ще декілька місяців тому, а комунальники – бездіяльні.



«А між іншим провалля якраз навпроти каналізаційного люка, тож можливо там прорвало трубу, яка вимила грунт», – пише Володимир Старгромадський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці 8 Березня провалилася бруківка.Про ценаписав на порталі «Відкрите місто» Чоловік зазначив, що це сталося ще декілька місяців тому, а комунальники – бездіяльні.«А між іншим провалля якраз навпроти каналізаційного люка, тож можливо там прорвало трубу, яка вимила грунт», – пише

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