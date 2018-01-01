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У Луцьку декілька місяців не ремонтують бруківку. ФОТО

У Луцьку декілька місяців не ремонтують бруківку. ФОТО
У Луцьку на вулиці 8 Березня провалилася бруківка.

Про це Володимир Старгромадський написав на порталі «Відкрите місто».

Чоловік зазначив, що це сталося ще декілька місяців тому, а комунальники – бездіяльні.

«А між іншим провалля якраз навпроти каналізаційного люка, тож можливо там прорвало трубу, яка вимила грунт», – пише Володимир Старгромадський.
У Луцьку декілька місяців не ремонтують бруківку. ФОТО
У Луцьку декілька місяців не ремонтують бруківку. ФОТО
У Луцьку декілька місяців не ремонтують бруківку. ФОТО

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Теги: ррермонт, Луцьк, вулиця, бруківка
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