Тут не може бути поділу на «своїх» і «чужих», – волинський пастор про відмову священика МП ховати дитину

Сергій Шараєвський поділився думками про ситуацію з відмовою священика УПЦ МП відспівувати дитину.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, у селі Озеро Ківерцівського району настоятель Свято-Покровського храму УПЦ отець Михайло Журомський відмовився поховати дівчинку, бо та хрещена у Київському патріархаті.



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"У коментарі виданню Волинь 24 речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський сказав: "...До прикладу, баптисти не йдуть до римо-католиків відспівувати своїх людей, римо-католики до баптистів не йдуть...". Відповім, як пастор баптистської церкви, оскільки про баптистів згадано.



Брате Олеже, не в образу вам, але Ви висловили помилкову тезу стосовно баптистів. Можливо, просто через незнання і не зі злого умислу.



По перше, баптисти не відспівують покійних. Ми віримо, що людина робить свій духовний вибір, поки ще жива. Мертвому вже нічого не допомагає. Похорон — це виконання заповіді "порох повернеться до пороху" і також спосіб по християнськи підтримати родину.



По друге, баптисти хоронять всіх. Своїх, чужих, православних, католиків, інших протестантів, мусульман, юдеїв, індуїстів, атеїстів. Навіть самогубців, яких, на жаль, інші відмовляються хоронити. Бо мертвому все-одно, хто його тіло проведе в останню путь. Але це важливо живим. Тому, якщо родичі до нас звертаються, ми не зважаємо на їхню релігійну приналежність, а просто виконуємо своє християнське та пасторське служіння.



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І взагалі ще думка в контексті події. Я розумію, коли мова йде про хрещення чи причастя, то можна бути вибірковим. Вони для живих, для вірних, для спасених. Але те, що стосується хвороби чи смерті — це торкається всіх людей і тут не може бути жодного поділу на "свої" чи "чужі". Зрештою, пророки та й Сам Христос зціляли і воскрешали не тільки юдеїв, але і язичників. При цьому не запитували про їхній "патріархат".



Не подумайте, що я Вас вчу. Ви, як представник УПЦ маєте повне право говорити і вчиняти так, як Вас навчено. Але стосовно баптистів Ви помилилися, тому мушу пояснити. Хай Господь Вас благословить!".

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