Моторошна автотроща на Прикарпатті: загинули діти





В Івано-Франківській області на об’їздній дорозі Коломиї сталася ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який перевозив людей, та легковика Renault Megane, - пише



Про це поваідомляють очевидці аварії у соцмережах.



Як зазначається, трагедія сталася близько 16 години.



Унаслідок ДТП загинули двоє маленьких дітей, також у дуже важкому стані перебувають водій та пасажирка легковика, ще 9 людей отримали різні травми.



Згодом місцеве видання "Галка" повідомило, що жінка також померла від отриманих ушкоджень дорогою до лікарні.



Наразі на місці аварії працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини ДТП.

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