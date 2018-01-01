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Моторошна автотроща на Прикарпатті: загинули діти

Моторошна автотроща на Прикарпатті: загинули діти
За попередніми даними, ще одна людина померла у швидкій.

В Івано-Франківській області на об’їздній дорозі Коломиї сталася ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який перевозив людей, та легковика Renault Megane, - пише ТСН.

Про це поваідомляють очевидці аварії у соцмережах.

Як зазначається, трагедія сталася близько 16 години.

Унаслідок ДТП загинули двоє маленьких дітей, також у дуже важкому стані перебувають водій та пасажирка легковика, ще 9 людей отримали різні травми.

Згодом місцеве видання "Галка" повідомило, що жінка також померла від отриманих ушкоджень дорогою до лікарні.

Наразі на місці аварії працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини ДТП.

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Теги: дтп, аварія, смерть
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