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Волинські віпи «знайшли» своїх мультяшних двійників. ФОТО

Волинські віпи «знайшли» своїх мультяшних двійників. ФОТО
Відомі волиняни "приміряли" на себе образи героїв мультфільмів.

Таку веселу добірку зробив Таблоїд Волині.

Всі ми любимо мультфільми! Навіть ті, хто переконує всіх у протилежному, насправді не лишається байдужим до кумедних мультиплікаційних героїв, веселих та заплутаних сюжетів і несподіваних хеппі-ендів.

«Таблоїд Волині» вирішив трошки пофантазувати і уявити, якими мультяшними персонажами могли б бути наші рідні відомі волиняни. Що з цього вийшло, дивіться у нашій підбірці.

П.С.: Не для осіб без почуття гумору! ))

Телеведуча Галина Падалко
Телеведуча Галина Падалко
Радник луцького міського голови Ігор Поліщук
Радник луцького міського голови Ігор Поліщук
Влогерка Анна Єкименко-Поліщук
Влогерка Анна Єкименко-Поліщук
Телеведучий Богдан Коваль
Телеведучий Богдан Коваль
Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт
Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко
Учасник гурту «Флайzzzа» Андрій Тимчук
Учасник гурту «Флайzzzа» Андрій Тимчук
Кухар, ресторатор Юрій Хазіпов
Кухар, ресторатор Юрій Хазіпов
Колишній луцький міський голова Богдан Шиба
Колишній луцький міський голова Богдан Шиба
Народний депутат Ігор Гузь
Народний депутат Ігор Гузь
Екс-секретар Луцькради Юлія Вусенко
Екс-секретар Луцькради Юлія Вусенко
Екс-начальниця відділу інформаційної політики у Волинській ОДА Світлана Головачук
Екс-начальниця відділу інформаційної політики у Волинській ОДА Світлана Головачук
Ведуча Наталка Войтович
Ведуча Наталка Войтович
Депутати Луцькради Микола Яручик та Євген Ткачук і політик Олександр Пиза
Депутати Луцькради Микола Яручик та Євген Ткачук і політик Олександр Пиза
Фотографка Анастасія Альошина
Фотографка Анастасія Альошина
Голова Волинської облради Ігор Палиця та екс-керівник Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик
Голова Волинської облради Ігор Палиця та екс-керівник Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик
Депутат Луцької міськради Андрій Авраменко
Депутат Луцької міськради Андрій Авраменко
Шоумен, співак Сергій Скулинець
Шоумен, співак Сергій Скулинець
Боєць, тренер Сергій Снитюк
Боєць, тренер Сергій Снитюк

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Теги: фото, мультики, політика, прикол
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