Волинські віпи «знайшли» своїх мультяшних двійників. ФОТО





Таку веселу добірку зробив



Всі ми любимо мультфільми! Навіть ті, хто переконує всіх у протилежному, насправді не лишається байдужим до кумедних мультиплікаційних героїв, веселих та заплутаних сюжетів і несподіваних хеппі-ендів.



«Таблоїд Волині» вирішив трошки пофантазувати і уявити, якими мультяшними персонажами могли б бути наші рідні відомі волиняни. Що з цього вийшло, дивіться у нашій підбірці.



П.С.: Не для осіб без почуття гумору! ))



Телеведуча Галина Падалко Радник луцького міського голови Ігор Поліщук Влогерка Анна Єкименко-Поліщук Телеведучий Богдан Коваль Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко Учасник гурту «Флайzzzа» Андрій Тимчук Кухар, ресторатор Юрій Хазіпов Колишній луцький міський голова Богдан Шиба Народний депутат Ігор Гузь Екс-секретар Луцькради Юлія Вусенко Екс-начальниця відділу інформаційної політики у Волинській ОДА Світлана Головачук Ведуча Наталка Войтович Депутати Луцькради Микола Яручик та Євген Ткачук і політик Олександр Пиза Фотографка Анастасія Альошина Голова Волинської облради Ігор Палиця та екс-керівник Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик Депутат Луцької міськради Андрій Авраменко Шоумен, співак Сергій Скулинець Боєць, тренер Сергій Снитюк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомі волиняни "приміряли" на себе образи героїв мультфільмів.Таку веселу добірку зробив Таблоїд Волині Всі ми любимо мультфільми! Навіть ті, хто переконує всіх у протилежному, насправді не лишається байдужим до кумедних мультиплікаційних героїв, веселих та заплутаних сюжетів і несподіваних хеппі-ендів.«Таблоїд Волині» вирішив трошки пофантазувати і уявити, якими мультяшними персонажами могли б бути наші рідні відомі волиняни. Що з цього вийшло, дивіться у нашій підбірці.

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