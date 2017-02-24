Волинські віпи «знайшли» своїх мультяшних двійників. ФОТО
Сьогодні, 17:35
Відомі волиняни "приміряли" на себе образи героїв мультфільмів.
Таку веселу добірку зробив Таблоїд Волині.
Всі ми любимо мультфільми! Навіть ті, хто переконує всіх у протилежному, насправді не лишається байдужим до кумедних мультиплікаційних героїв, веселих та заплутаних сюжетів і несподіваних хеппі-ендів.
«Таблоїд Волині» вирішив трошки пофантазувати і уявити, якими мультяшними персонажами могли б бути наші рідні відомі волиняни. Що з цього вийшло, дивіться у нашій підбірці.
П.С.: Не для осіб без почуття гумору! ))
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Таку веселу добірку зробив Таблоїд Волині.
Всі ми любимо мультфільми! Навіть ті, хто переконує всіх у протилежному, насправді не лишається байдужим до кумедних мультиплікаційних героїв, веселих та заплутаних сюжетів і несподіваних хеппі-ендів.
«Таблоїд Волині» вирішив трошки пофантазувати і уявити, якими мультяшними персонажами могли б бути наші рідні відомі волиняни. Що з цього вийшло, дивіться у нашій підбірці.
П.С.: Не для осіб без почуття гумору! ))
Голова Волинської облради Ігор Палиця та екс-керівник Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик
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Коментарі 1
В детстве не доиграли...
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