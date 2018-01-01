У Луцьку на Рівненській – аварія





Аварія трапилася сьогодні, 7 серпня, - пише



Як розповіли очевидці, аварія трапилася близько 17:10, біля автозаводу на вулиці Рівненській. За їх словами, у Mercedes потік радіатор.



Поліції на місці ще немає. ДТП обійшлася без жертв.



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