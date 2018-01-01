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У Луцьку на Рівненській – аварія

У Луцьку на Рівненській – аварія
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися Nissan та Mercedes.

Аварія трапилася сьогодні, 7 серпня, - пише Волинська правда.

Як розповіли очевидці, аварія трапилася близько 17:10, біля автозаводу на вулиці Рівненській. За їх словами, у Mercedes потік радіатор.

Поліції на місці ще немає. ДТП обійшлася без жертв.
У Луцьку на Рівненській – аварія

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Теги: дтп, аварія
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Коментарі 1
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Автомобилей в Украине в расчете на душу населения в десять раз меньше, чем в таких странах как ФРГ или Япония. Зато аварий в расчете на 10 тыс.населения в десять раз больше. И кто скажет, что за рулем у нас сидит homo sapiens, т.е. человек разумный? Камикадзе -самоубийцы!
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